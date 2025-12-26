Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este 26 de diciembre

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las primeras horas del día se presentarán con nubosidad leve y condiciones estables. Con el correr de la mañana y durante la tarde, el cielo irá alternando entre momentos despejados y algunas nubes, sin indicios fuertes de precipitaciones.

Clima CABA 25 de diciembre Clima extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

La temperatura será protagonista: se espera una mínima cercana a los 18°C y una máxima que podría trepar hasta los 34°C, lo que anticipa un ambiente caluroso y pesado, típico de esta etapa del año. Se recomienda mantenerse hidratados, evitar la exposición solar en horas intensas y prestar atención a grupos de riesgo.

El panorama podría modificarse levemente el sábado, cuando no se descarta la aparición de tormentas aisladas, sobre todo en la madrugada y la mañana. Sin embargo, el resto de la jornada mostraría una mejora gradual, con cielos parcialmente nublados y temperaturas elevadas, con marcas entre los 23°C y 34°C.

El domingo volvería a instalarse una situación más tranquila en la región: sin lluvias previstas, algo de nubosidad y temperaturas algo más moderadas, con mínimas cercanas a 21°C y máximas alrededor de 32°C.

Clima en el resto del país

En gran parte del país predominarán las altas temperaturas, especialmente en el norte y centro, donde las máximas se ubican entre los 32°C y 37°C. Provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Salta atraviesan una jornada calurosa, con ambiente pesado y en varios casos con nubosidad variable. En el NEA y parte del NOA, además del calor, se mantienen condiciones inestables, con posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas.

Clima Argentina 25 de diciembre Mapa del clima del país para este viernes 26 de diciembre. Servicio Meteorológico Nacional.

En la región central también se espera calor, con marcas que van desde los 29°C hasta los 36°C, principalmente en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa. Allí el cielo alternará entre momentos de sol y nubes, aunque en sectores puntuales pueden registrarse precipitaciones, sobre todo hacia el noreste del país.

En la Patagonia el panorama es muy diferente: el ambiente será mucho más fresco, con máximas que rondan entre los 8°C y 16°C, y predominio de cielo nublado. En sectores del sur se prevén lluvias y lloviznas, mientras que hacia el centro patagónico el tiempo se presentará frío, pero más estable.