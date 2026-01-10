Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este sábado 10 de enero

La inestabilidad y el alivio en las marcas térmicas seguirán en el inicio del fin de semana. Además, hay alertas por tormentas y temperaturas altas en otras regiones del país. Mirá cómo seguirá el tiempo.
El clima inestable continuará este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en una jornada marcada por la presencia de lluvias, alivio sostenido en las temperaturas y alerta amarilla por vientos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones a lo largo de gran parte del día, con cielo mayormente cubierto y sin mejoras significativas hasta la noche.
En cuanto a las temperaturas, se prevén marcas que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 24°C de máxima, consolidando el descenso térmico registrado en las últimas horas tras varios días de calor intenso.
Para el domingo se anticipa una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. La jornada comenzará con cielo parcial a nublado durante la madrugada y la mañana, pero hacia la tarde y la noche el cielo tenderá a despejarse. Las temperaturas se ubicarán entre los 14 y los 30 grados.
En gran parte del centro y norte de la Argentina se espera una jornada calurosa, con temperaturas elevadas que superarán los 30°C en provincias como Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. En estas regiones, el calor podría combinarse con nubosidad variable y tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde y la noche.
En el Noroeste Argentino, el tiempo se mantendrá inestable, con lluvias y tormentas de distinta intensidad en Jujuy, Salta y Tucumán, mientras que en zonas de montaña no se descartan precipitaciones localmente intensas y ráfagas.
Por su parte, la Patagonia presentará condiciones más frescas, con cielo parcialmente nublado y algunas precipitaciones aisladas en el sur de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con temperaturas moderadas en la mayor parte de la región. Neuquén y Rio Negro tendrán las máximas mas altas del país para este sábado, oscilando los 37°C.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas en Misiones y Formosa, con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo, que podrían darse de forma localizada pero con acumulados importantes.
Además, rige una alerta por temperaturas altas en la zona cordillerana de Chubut, con valores superiores a los normales para la época y riesgo de estrés térmico. A esto se suma una alerta amarilla por vientos en sectores de la provincia de Buenos Aires, especialmente en áreas costeras y del Río de la Plata, con ráfagas que podrían superar los 60km/h y generar complicaciones en actividades al aire libre y la navegación.