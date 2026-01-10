Clima en Buenos Aires: pronóstico del tiempo para este sábado 10 de enero

En cuanto a las temperaturas, se prevén marcas que oscilarán entre los 17°C de mínima y los 24°C de máxima, consolidando el descenso térmico registrado en las últimas horas tras varios días de calor intenso.

Clima CABA Clima extendido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores.

Para el domingo se anticipa una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. La jornada comenzará con cielo parcial a nublado durante la madrugada y la mañana, pero hacia la tarde y la noche el cielo tenderá a despejarse. Las temperaturas se ubicarán entre los 14 y los 30 grados.

El clima en el resto del país

En gran parte del centro y norte de la Argentina se espera una jornada calurosa, con temperaturas elevadas que superarán los 30°C en provincias como Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco y Formosa. En estas regiones, el calor podría combinarse con nubosidad variable y tormentas aisladas, especialmente hacia la tarde y la noche.

En el Noroeste Argentino, el tiempo se mantendrá inestable, con lluvias y tormentas de distinta intensidad en Jujuy, Salta y Tucumán, mientras que en zonas de montaña no se descartan precipitaciones localmente intensas y ráfagas.

Por su parte, la Patagonia presentará condiciones más frescas, con cielo parcialmente nublado y algunas precipitaciones aisladas en el sur de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, con temperaturas moderadas en la mayor parte de la región. Neuquén y Rio Negro tendrán las máximas mas altas del país para este sábado, oscilando los 37°C.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas en Misiones y Formosa, con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible granizo, que podrían darse de forma localizada pero con acumulados importantes.

Además, rige una alerta por temperaturas altas en la zona cordillerana de Chubut, con valores superiores a los normales para la época y riesgo de estrés térmico. A esto se suma una alerta amarilla por vientos en sectores de la provincia de Buenos Aires, especialmente en áreas costeras y del Río de la Plata, con ráfagas que podrían superar los 60km/h y generar complicaciones en actividades al aire libre y la navegación.