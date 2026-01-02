Clima en CABA: pronóstico para este viernes 2 de enero

Clima CABA SMN Clima extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

Para el sábado, se espera un leve descenso de la temperatura en el AMBA. La mínima será de 17°C y la máxima de 26°C, con cielo con escasa nubosidad y viento del sur, acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

Ya el domingo, el panorama se mantendrá estable, con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 17°C y los 28°C, nuevamente con viento del sureste. No se prevén lluvias en ninguno de los tres días.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada muy calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 35°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas en distintos sectores de la región.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 30°C y 34°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y posibles chaparrones aislados en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones muy calurosas, con marcas entre 33°C y 36°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.

Clima Mapa del clima del país para este viernes 2 de enero. Servicio Meteorológico Nacional.

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 33°C y 35°C. Habrá períodos de cielo nublado y probabilidad de tormentas, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 10°C y 17°C. Se espera nubosidad variable y posibles precipitaciones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.