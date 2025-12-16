Clima en Buenos Aires: el pronóstico para este martes 16 de diciembre

El miércoles llegará con un leve ascenso térmico: la mínima será de 18 °C y la máxima alcanzará los 30 °C. En tanto, el jueves se presentará con poca nubosidad y un marcado aumento de la temperatura, con valores que irán de los 21 a 34 °C, y sin probabilidad de lluvias.

SMN Martes 16 Clima extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Alrededores. Servicio Meteorológico Nacional.

De cara al fin de semana, el viernes se espera una mínima de 22 °C y máximas que superarán los 30 °C, con probabilidad de lluvias en aumento hacia la noche. Para el sábado y el domingo se anticipan jornadas inestables, con chances de precipitaciones.

Tiempo en el resto del país

En la franja central se esperan condiciones similares a las de Buenos Aires y alrededores, con cielo parcialmente nublado a despejado y temperaturas que irán de los 22 a 30 °C. En el norte del país, provincias como Formosa, Misiones, Jujuy y Salta presentarán bajas probabilidades de lluvia y marcas térmicas que oscilarán entre los 16 y 30 °C.

SMN País 16 Mapa del clima del país para este martes 16 de diciembre. Servicio Meteorológico Nacional.

En el sur del país, Chubut, Río Negro y Neuquén tendrán cielo parcialmente nublado, con mínimas cercanas a los 5 °C (en Neuquén, alrededor de 15) y máximas de hasta 27 °C. En tanto, en Santa Cruz y Ushuaia se mantendrán las precipitaciones durante toda la semana, con mínimas de 8 y 5 °C y máximas de 18 y 12 °C, respectivamente.