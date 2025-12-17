Clima en CABA: el pronóstico para este miércoles 17 de diciembre

Según el SMN la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tendrán una jornada agradable, con cielo despejado y temperaturas que irán de los 18°C a los 29°C.
Este miércoles 17 de diciembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores presentará un día cálido, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 29°C. Se espera cielo despejado durante toda la jornada, ideal para realizar actividades al aire libre.
La humedad se mantendrá en niveles moderados y la visibilidad será excelente. El viento será leve, aunque podría generar una ligera brisa que hará más placentero el día.
En cuanto al pronóstico extendido, el jueves 18 se prevé una mínima de 22°C y una máxima de 32°C, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 19, las temperaturas oscilarán entre los 21°C y los 28°C, con cielo despejado. Para el fin de semana, el sábado 20, se prevé posibilidad de lluvias, además de algunas tormentas aisladas, con una mínima de 20°C y una máxima de 26°C. En tanto, el domingo 21 se espera una mínima de 20°C y una máxima de 27°C, con probabilidad de algunas lluvias aisladas.
Se espera una jornada calurosa en gran parte del territorio nacional, con temperaturas extremas en el centro-oeste y condiciones inestables en el sur.
Este miércoles se prevé una jornada calurosa en casi todo el país. Las provincias de La Pampa, Mendoza y San Juan registrarán las temperaturas más elevadas, con máximas que alcanzarán los 37°C, las más altas a nivel nacional.
En el área central del país, las temperaturas se mantendrán elevadas, con valores que rondarán los 32°C. Por su parte, el Noroeste Argentino presentará un clima cálido y parcialmente nublado, con máximas cercanas a los 29°C.
En el sur del país, Río Negro y Chubut tendrán jornadas templadas, con máximas de hasta 27°C y presencia de algunas nubes. En contraste, Santa Cruz y Tierra del Fuego continuarán con condiciones inestables: se esperan lluvias durante toda la semana y temperaturas bajas, con máximas que no superarán los 13°C y 7°C respectivamente.