Charly García de paseo por Buenos Aires

Ayer, martes 6 de enero, lejos de cualquier tipo de aparición planificada, el compositor de "Funky", "Piano Bar" e "Inconsciente Colectivo", entre otros éxitos, volvió a ser noticia por su paseo vespertino por la Ciudad de Buenos Aires.

Según se pueden ver en las imágenes y videos compartidos por Rosario Ortega -en las historias de su Instagram personal-, muestran a la leyenda del rock nacional en una salida cotidiana que incluyó un paseo en auto y una parada en un tradicional local de comida rápida.

Las imágenes muestran la intimidad -poco conocida- de Charly, lejos de los escenarios y los flashes, acompañado por Rosario Ortega y por su manager, Guillermo “Tato” Vega, junto a la inscripción “Una salida por Bs As con el jefe”.

En el video que compartió la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar, se puede ver a Tato Vega -desde el interior del vehículo- recibiendo el pedido en el auto-servicio de la casa de comida rápida, y luego compartiendo las papas fritas con Charly García, que estaba sentado -muy cómodamente- en el asiento del acompañante, con gorra y sus clásicos anteojos.

El breve video estaba musicalizado con la canción “Reelin’ In the Years” ("Aprovechando los años") del grupo estadounidense Steely Dan.