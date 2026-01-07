Charly García de paseo por Buenos Aires

El popular músico argentino disfrutó de una divertida salida por la Ciudad de Buenos Aires, junto a Rosario Ortega y su manager Guillermo Vega.
En el segundo semestre de 2025 de Charly García fue muy agitado, en agosto fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA), en octubre lanzó el tema -y video- "In the City", junto a Sting y en diciembre, con su propia esquina en el cruce de las avenidas Santa Fe y Coronel Díaz, lugar donde el reconocido musico tiene su departamento y vivió gran parte de su vida.
Ayer, martes 6 de enero, lejos de cualquier tipo de aparición planificada, el compositor de "Funky", "Piano Bar" e "Inconsciente Colectivo", entre otros éxitos, volvió a ser noticia por su paseo vespertino por la Ciudad de Buenos Aires.
Según se pueden ver en las imágenes y videos compartidos por Rosario Ortega -en las historias de su Instagram personal-, muestran a la leyenda del rock nacional en una salida cotidiana que incluyó un paseo en auto y una parada en un tradicional local de comida rápida.
Las imágenes muestran la intimidad -poco conocida- de Charly, lejos de los escenarios y los flashes, acompañado por Rosario Ortega y por su manager, Guillermo “Tato” Vega, junto a la inscripción “Una salida por Bs As con el jefe”.
En el video que compartió la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar, se puede ver a Tato Vega -desde el interior del vehículo- recibiendo el pedido en el auto-servicio de la casa de comida rápida, y luego compartiendo las papas fritas con Charly García, que estaba sentado -muy cómodamente- en el asiento del acompañante, con gorra y sus clásicos anteojos.
El breve video estaba musicalizado con la canción “Reelin’ In the Years” ("Aprovechando los años") del grupo estadounidense Steely Dan.
