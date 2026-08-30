Clima en el AMBA: cielo nublado y leve ascenso de las temperaturas durante este domingo 30 de agosto

En el cierre del fin de semana, las marcas térmicas rondarán entre los 11ºC de mínima y 19ºC de máxima. Además, hay alerta naranja y amarilla por vientos, tormentas y nevadas. Mirá cómo seguirá el clima.
Este domingo 30 de agosto se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo nublado y sin lluvias. Las temperaturas registrarán un leve ascenso y rondarán entre los 11ºC de mínima y 19ºC de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En el cierre del fin de semana, los vientos soplarán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, la humedad estará por encima del 90% y la visibilidad sería buena. El sol salió a las 7.15 y se pondrá a las 18.33.
El lunes 31 de agosto se prevén condiciones similares, con cielo algo nublado y valores térmicos que oscilarán entre los 12ºC y 19ºC. Y el martes 1º de septiembre, en tanto, se pronostica cielo algo nublado. Las temperaturas irán de los 8ºC a los 19ºC.
El SMN emitió este domingo una alerta naranja por vientos en el oeste de Salta, el oeste de Jujuy, el oeste de Catamarca y una zona del noroeste de Tucumán. El área puede ser afectada por vientos muy intensos del sector oeste, con velocidades de entre 70 y 90 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 130 kilómetros por hora, sobre todo en los sectores más elevados.
A su vez, hay alerta amarilla por vientos en el oeste de La Rioja y el centro de Jujuy. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora.
En otro orden, el organismo oficial determinó una alerta amarilla por tormentas en zonas de Corrientes y todo el territorio de Misiones. El área puede resultar afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves, ráfagas intensas, granizo y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.
Por último, rige una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén. En esos sectores se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 15 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual.
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2- Salí solo si es necesario.
3- Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
6- Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.
7- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
8- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.