Clima en el AMBA: cielo nublado y leve ascenso de las temperaturas durante este domingo 30 de agosto

A su vez, hay alerta amarilla por vientos en el oeste de La Rioja y el centro de Jujuy. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 30 de agosto.

En otro orden, el organismo oficial determinó una alerta amarilla por tormentas en zonas de Corrientes y todo el territorio de Misiones. El área puede resultar afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos breves, ráfagas intensas, granizo y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Por último, rige una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Río Negro y el sudoeste de Neuquén. En esos sectores se esperan nevadas persistentes de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 15 y 40 centímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

Las recomendaciones del SMN por vientos

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

6- Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.

7- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

8- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.