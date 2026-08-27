El tiempo en el AMBA para este jueves 27 de agosto

El SMN anticipa para este jueves una jornada templada y con lluvias durante todo el día, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 27 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con tiempo inestable. Durante la mañana se esperan lluvias y tormentas. La temperatura mínima será de 13°C y la máxima alcanzará los 18°C.
Para el viernes se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado durante la jornada, sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 10°C y los 17°C, con vientos que se mantendrán leves a moderados.
El sábado continuará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima llegará a los 17°C. Para el domingo se mantendrán condiciones estables, con una mínima de 10°C y una máxima de 17°C y nubosidad variable durante el día.
En el norte argentino se esperan las temperaturas más elevadas de los próximos días. En distintas localidades del norte y noreste las máximas se ubicarán entre los 22°C y 32°C, con registros cercanos a los 31°C y 32°C en sectores de la región. El tiempo se presentará con nubosidad variable y algunos períodos de sol.
En la región central del país predominarán las temperaturas frescas, aunque con valores algo más elevados hacia el norte. Las máximas rondarán entre los 16°C y 22°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 6°C y 12°C. En Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se esperan jornadas con cielo parcialmente nublado y condiciones mayormente estables. En Cuyo se mantendrá un escenario fresco, con temperaturas que oscilarán aproximadamente entre los 8°C y 24°C, dependiendo de la provincia. Mendoza, San Juan y La Rioja tendrán amplitudes térmicas marcadas, con mañanas frías y tardes más templadas.
En la región pampeana también se esperan temperaturas bajas durante las primeras horas del día. Las máximas se ubicarán entre los 16°C y 18°C, mientras que las mínimas rondarán entre los 5°C y 9°C. El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y algo nublado, sin lluvias significativas previstas.
Por último, el sur argentino continuará siendo la zona más fría del país. En Patagonia se esperan mínimas cercanas a 1°C e incluso inferiores, con máximas que no superarían los 18°C en las áreas más templadas. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantendrán las bajas temperaturas, con registros de hasta 4°C de máxima y 1°C de mínima en algunos sectores.