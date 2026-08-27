El tiempo en el AMBA para este jueves 27 de agosto

En la región central del país predominarán las temperaturas frescas, aunque con valores algo más elevados hacia el norte. Las máximas rondarán entre los 16°C y 22°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 6°C y 12°C. En Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se esperan jornadas con cielo parcialmente nublado y condiciones mayormente estables. En Cuyo se mantendrá un escenario fresco, con temperaturas que oscilarán aproximadamente entre los 8°C y 24°C, dependiendo de la provincia. Mendoza, San Juan y La Rioja tendrán amplitudes térmicas marcadas, con mañanas frías y tardes más templadas.

En la región pampeana también se esperan temperaturas bajas durante las primeras horas del día. Las máximas se ubicarán entre los 16°C y 18°C, mientras que las mínimas rondarán entre los 5°C y 9°C. El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y algo nublado, sin lluvias significativas previstas.

Por último, el sur argentino continuará siendo la zona más fría del país. En Patagonia se esperan mínimas cercanas a 1°C e incluso inferiores, con máximas que no superarían los 18°C en las áreas más templadas. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se mantendrán las bajas temperaturas, con registros de hasta 4°C de máxima y 1°C de mínima en algunos sectores.