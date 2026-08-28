El tiempo en el AMBA para este viernes 28 de agosto

En la región central, que comprende provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, predominarán temperaturas moderadas, con máximas de entre 16°C y 23°C y mínimas que oscilarán entre los 8°C y 13°C, según la zona. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones frescas durante las mañanas, con mínimas cercanas a los 5°C y 8°C, mientras que las máximas podrían ubicarse entre los 16°C y 18°C.

Por último, el sur argentino seguirá presentando las temperaturas más bajas. En la Patagonia se esperan mínimas cercanas a los 0°C, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego los valores podrían descender hasta los 2°C bajo cero, con máximas que se ubicarán entre los 5°C y 7°C.