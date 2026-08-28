El tiempo en el AMBA para este viernes 28 de agosto

El SMN anticipa para este viernes una jornada templada y sin lluvias, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 28 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 17°C.
Para el sábado 29 se espera una jornada algo más fría, con nubosidad variable y algunos momentos de sol. No se prevén precipitaciones y la temperatura oscilará entre los 8°C y los 16°C.
El domingo 30 continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables durante la tarde. La mínima será de 10°C y la máxima llegará a los 17°C.
En el norte argentino, las temperaturas serán más elevadas. En sectores del NOA y NEA, las máximas podrían alcanzar valores cercanos a los 26°C y 30°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 19°C y 23°C.
En la región central, que comprende provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, predominarán temperaturas moderadas, con máximas de entre 16°C y 23°C y mínimas que oscilarán entre los 8°C y 13°C, según la zona. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones frescas durante las mañanas, con mínimas cercanas a los 5°C y 8°C, mientras que las máximas podrían ubicarse entre los 16°C y 18°C.
Por último, el sur argentino seguirá presentando las temperaturas más bajas. En la Patagonia se esperan mínimas cercanas a los 0°C, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego los valores podrían descender hasta los 2°C bajo cero, con máximas que se ubicarán entre los 5°C y 7°C.