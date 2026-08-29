Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este sábado 29 de agosto

El comienzo del fin de semana tendrá clima fresco y cielo mayormente cubierto en la Ciudad y el Conurbano. Las temperaturas rondarán entre los 9ºC y los 18ºC. Cómo estará el tiempo en el resto de la Argentina.
Este sábado 29 de agosto se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo mayormente cubierto y clima fresco. La temperatura mínima será de 9ºC y la máxima llegará a los 18ºC, con humedad elevada durante las primeras horas y viento leve del sector este-noreste, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Durante la mañana, el ambiente se mantendrá fresco, con una temperatura cercana a los 10°C, cielo nublado y una humedad del 87%. No se esperan precipitaciones y la visibilidad se ubicará en torno a los 10 kilómetros. Hacia la tarde, la temperatura ascenderá de manera moderada hasta alcanzar los 18°C.
La jornada tendrá pocas variaciones térmicas en la Ciudad y el Conurbano. Para quienes realicen actividades al aire libre, se recomienda salir con abrigo liviano, sobre todo durante las primeras horas y al caer la noche.
En el norte argentino se esperan las temperaturas más elevadas de la jornada. El mapa nacional muestra máximas que podrían ubicarse entre 21°C y 25°C en distintos puntos de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. En esta región, el ambiente será más templado a cálido que en el centro y sur del territorio.
En la zona central del país, las condiciones serán más frescas. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, La Pampa y el interior bonaerense tendrán máximas que rondarán entre los 15°C y 22°C, mientras que las mínimas serán bajas y en algunos sectores estarán cerca de los 3°C o 5°C.
En la Patagonia, en tanto, se sentirá el frío con mayor intensidad . En distintos puntos de la región se esperan máximas cercanas a los 6°C y 8°C, con mínimas que podrían descender hasta -1°C. En el extremo sur continuará el ambiente invernal, con temperaturas bajas durante toda la jornada.
En el oeste y sur del país también habrá que prestar atención a las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas cordilleranas y patagónicas, donde pueden registrarse lluvias, nevadas y fuertes vientos. El SMN recomienda consultar las actualizaciones de los avisos meteorológicos antes de emprender viajes o realizar actividades al aire libre.
El pronóstico extendido para el AMBA entre el domingo 30 de agosto y el martes 1º de septiembre anticipa temperaturas que se moverán aproximadamente entre 11°C y 17°C. La nubosidad continuará presente durante buena parte del período, aunque habrá momentos de mayor despeje.
Para el domingo y el lunes se prevé una jornada muy nubosa, mientras que el martes podría presentarse con condiciones más despejadas. La humedad tendrá variaciones importantes, con registros que podrían ubicarse entre el 51% y el 90%, mientras que los vientos se mantendrán en general débiles.
En distintas provincias, el panorama será diferente al de la Ciudad de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene avisos por distintos fenómenos en sectores del país, entre ellos tormentas, lluvias, nevadas y viento, por lo que las condiciones serán variables según la región.
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