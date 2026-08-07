El tiempo en el AMBA para este viernes 7 de agosto

El SMN anticipa para este viernes una jornada fría y por fin con sol, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 7 de agosto la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fría, pero con buenas condiciones meteorológicas. El cielo estará mayormente despejado, sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 5°C y la máxima alcanzará los 13°C.
Para el sábado se espera una jornada similar, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 7°C y los 13°C.
Durante el domingo continuará el tiempo estable, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C.
En el NOA y NEA, se esperan temperaturas más agradables que en el centro y sur del país. Las máximas alcanzarán entre 16°C y 24°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 5°C y 10°C. El cielo estará parcialmente nublado, con algunos momentos de sol y sin precipitaciones generalizadas.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las condiciones estables, con cielo algo nublado y presencia de sol en distintos momentos del día. Las temperaturas máximas estarán entre 12°C y 18°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta 1°C o 2°C en algunas zonas. Mendoza, San Juan y San Luis tendrán jornadas frías, con nubosidad variable y algunas áreas con cielo parcialmente despejado. Las máximas rondarán entre los 8°C y 15°C, mientras que las mínimas estarán entre -1°C y 3°C.
La zona del Litoral presentará cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas. Las máximas se ubicarán cerca de los 12°C a 19°C, con mínimas de entre 3°C y 10°C, según la localidad.
Por último, la Patagonia continuará siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan temperaturas muy bajas, con mínimas de hasta -4°C y máximas que no superarían los 5°C. También podrían registrarse lluvias y nevadas, especialmente en el extremo sur, donde continuará el predominio del aire frío.