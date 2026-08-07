El tiempo en el AMBA para este viernes 7 de agosto

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las condiciones estables, con cielo algo nublado y presencia de sol en distintos momentos del día. Las temperaturas máximas estarán entre 12°C y 18°C, mientras que las mínimas podrían descender hasta 1°C o 2°C en algunas zonas. Mendoza, San Juan y San Luis tendrán jornadas frías, con nubosidad variable y algunas áreas con cielo parcialmente despejado. Las máximas rondarán entre los 8°C y 15°C, mientras que las mínimas estarán entre -1°C y 3°C.

La zona del Litoral presentará cielo parcialmente nublado y temperaturas moderadas. Las máximas se ubicarán cerca de los 12°C a 19°C, con mínimas de entre 3°C y 10°C, según la localidad.

Por último, la Patagonia continuará siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan temperaturas muy bajas, con mínimas de hasta -4°C y máximas que no superarían los 5°C. También podrían registrarse lluvias y nevadas, especialmente en el extremo sur, donde continuará el predominio del aire frío.