Alertan por 80 robos al día a choferes de aplicaciones en el AMBA

El crimen a balazos de otro chofer volvió a encender la alarma. Conductores, repartidores y mensajeros están expuestos de foma permanente a asaltos durante viajes y entregas en distintos puntos del AMBA.
El asesinato en ocasión de robo de un chofer de una aplicación de viajes en Virrey del Pino expuso otra vez una problemática que golpea a trabajadores que recorren las calles del Área Metropolitana de Buenos Aires. Conductores de Uber, DiDi o Cabify, repartidores de comida y quienes realizan entregas de paquetes conforman un universo cada vez mayor y particularmente expuesto a los robos. Un relevamiento amplio permite estimar que unos 80 delitos por día tienen como víctimas a trabajadores de plataformas en el AMBA.
El último episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves en Río Orinoco y Corrales, en Virrey del Pino. Claudio Marcelo Killing, de 52 años, acababa de recoger a Etelvina Verónica Flores, de 50, quien había pedido un viaje por una aplicación. Apenas comenzaba el recorrido cuando dos hombres armados, que circulaban en una moto negra de gran porte, sorprendieron a ambos con fines de robo.
Según el relato de la pasajera, los delincuentes no alcanzaron a concretar el asalto. Uno de ellos se colgó de la puerta de la Renault Kangoo conducida por Killing y le exigió que entregara el vehículo. El chofer intentó escapar y le pidió a Flores que se arrojara al piso para ponerse a resguardo. En ese momento, el atacante efectuó tres disparos que impactaron en la zona de los glúteos de la víctima.
Los motochorros huyeron en dirección a la avenida Juan Manuel de Rosas, a la altura del kilómetro 40. Killing, gravemente herido, perdió el control de la Kangoo, que terminó volcada dentro de una zanja. Cuando una ambulancia llegó al lugar, los médicos constataron que el conductor había muerto. La pasajera resultó ilesa, aunque quedó en estado de shock.
La investigación quedó en manos del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios y Averiguación de Causales de Muerte del Departamento Judicial La Matanza. Se analizan cámaras de seguridad de unas diez cuadras y buscan testigos para identificar a los dos sospechosos, quienes, según testigos, actuaron con pasamontañas.
El crimen se inscribe en una seguidilla de ataques contra conductores de aplicaciones registrada durante 2026. A fines de junio, una investigación policial permitió detener a integrantes de una banda acusada de pedir viajes para emboscar a los choferes. Fuentes vinculadas a esa causa señalaban entonces que tres conductores de aplicaciones ya habían sido asesinados en zona Oeste durante el año. En otros procedimientos también fueron detenidos grupos acusados de cometer asaltos en serie contra trabajadores convocados mediante viajes falsos.
La modalidad se repite: los delincuentes solicitan un automóvil desde una cuenta, fijan un punto de encuentro y atacan cuando el conductor llega. Pero el riesgo no se limita a los choferes de pasajeros. Repartidores de comida, mensajeros y trabajadores que trasladan compras y paquetes también quedan expuestos durante largas jornadas en la calle, muchas veces de noche y con teléfonos, motos, autos o mercadería como botín.
Al considerar denuncias policiales, investigaciones judiciales, procedimientos y relevamientos del sector, la estimación para el AMBA ya ronda actualmente los 80 episodios diarios. El registro incluye desde la sustracción de autos y motos hasta robos de celulares, dinero, mercadería y ataques durante viajes o entregas.
El asesinato de Killing vuelve a mostrar el extremo más grave de una inseguridad cotidiana que los trabajadores conocen bien. Detrás de cada viaje o entrega aparece una paradoja difícil de resolver: la aplicación indica dónde está el próximo pasajero o cliente, pero nunca garantiza qué espera al trabajador cuando llega al punto marcado.