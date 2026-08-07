Alertan por 80 robos al día a choferes de aplicaciones en el AMBA

La investigación quedó en manos del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios y Averiguación de Causales de Muerte del Departamento Judicial La Matanza. Se analizan cámaras de seguridad de unas diez cuadras y buscan testigos para identificar a los dos sospechosos, quienes, según testigos, actuaron con pasamontañas.

El crimen se inscribe en una seguidilla de ataques contra conductores de aplicaciones registrada durante 2026. A fines de junio, una investigación policial permitió detener a integrantes de una banda acusada de pedir viajes para emboscar a los choferes. Fuentes vinculadas a esa causa señalaban entonces que tres conductores de aplicaciones ya habían sido asesinados en zona Oeste durante el año. En otros procedimientos también fueron detenidos grupos acusados de cometer asaltos en serie contra trabajadores convocados mediante viajes falsos.

La modalidad se repite: los delincuentes solicitan un automóvil desde una cuenta, fijan un punto de encuentro y atacan cuando el conductor llega. Pero el riesgo no se limita a los choferes de pasajeros. Repartidores de comida, mensajeros y trabajadores que trasladan compras y paquetes también quedan expuestos durante largas jornadas en la calle, muchas veces de noche y con teléfonos, motos, autos o mercadería como botín.

Al considerar denuncias policiales, investigaciones judiciales, procedimientos y relevamientos del sector, la estimación para el AMBA ya ronda actualmente los 80 episodios diarios. El registro incluye desde la sustracción de autos y motos hasta robos de celulares, dinero, mercadería y ataques durante viajes o entregas.

El asesinato de Killing vuelve a mostrar el extremo más grave de una inseguridad cotidiana que los trabajadores conocen bien. Detrás de cada viaje o entrega aparece una paradoja difícil de resolver: la aplicación indica dónde está el próximo pasajero o cliente, pero nunca garantiza qué espera al trabajador cuando llega al punto marcado.