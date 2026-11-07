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Clima en el AMBA: cómo estará el tiempo este sábado 7 de noviembre y qué pasará en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada fresca en la Ciudad y el Conurbano, con viento del sur y cielo soleado hacia la tarde. En la mayor parte del país se espera nubosidad variable.

Este sábado 7 de noviembre, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá una jornada fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C de mínima y 19°C de máxima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El ingreso de aire del sector sur marcará las condiciones durante las primeras horas del día.

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El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, pero la nubosidad disminuirá progresivamente y permitirá una mayor presencia del sol hacia la tarde. El viento del sur contribuirá a mantener un ambiente fresco, especialmente durante las primeras horas y al anochecer, mientras que las probabilidades de precipitaciones serán bajas.

Para los próximos días se espera una mejora sostenida de las condiciones meteorológicas. El domingo 8 llegará con cielo despejado, una mínima de 9°C y una máxima de 22°C. El lunes 9 continuará el tiempo estable, sin lluvias previstas y con temperaturas que subirán hasta los 25°C.

El clima en el resto del país

El panorama meteorológico para este sábado presentará diferencias según la región. En el norte argentino y parte del noreste se esperan condiciones más inestables, con abundante nubosidad y presencia de lluvias y tormentas aisladas. Las temperaturas máximas se ubicarán, en general, entre los 23°C y los 26°C.

Clima para el resto del país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Clima para el resto del país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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En la región central y parte de Cuyo predominarán las condiciones más estables, con mayor presencia de sol y temperaturas agradables durante la tarde. En provincias como Córdoba, San Luis, Mendoza y Santa Fe se esperan máximas que rondarán entre los 21°C y los 24°C, con nubosidad variable en algunos sectores.

En la Patagonia continuará el ambiente más frío, con temperaturas inferiores a las del centro y norte del país. Las máximas se ubicarán aproximadamente entre los 10°C y los 15°C, con mayor presencia de nubosidad en algunas zonas. En Tierra del Fuego se esperan registros todavía más bajos, con temperaturas cercanas a los 5°C de mínima y 10°C de máxima.

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