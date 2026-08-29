Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este sábado 29 de agosto

En la zona central del país, las condiciones serán más frescas. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, Mendoza, La Pampa y el interior bonaerense tendrán máximas que rondarán entre los 15°C y 22°C, mientras que las mínimas serán bajas y en algunos sectores estarán cerca de los 3°C o 5°C.

En la Patagonia, en tanto, se sentirá el frío con mayor intensidad . En distintos puntos de la región se esperan máximas cercanas a los 6°C y 8°C, con mínimas que podrían descender hasta -1°C. En el extremo sur continuará el ambiente invernal, con temperaturas bajas durante toda la jornada.

En el oeste y sur del país también habrá que prestar atención a las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas cordilleranas y patagónicas, donde pueden registrarse lluvias, nevadas y fuertes vientos. El SMN recomienda consultar las actualizaciones de los avisos meteorológicos antes de emprender viajes o realizar actividades al aire libre.

El pronóstico extendido

El pronóstico extendido para el AMBA entre el domingo 30 de agosto y el martes 1º de septiembre anticipa temperaturas que se moverán aproximadamente entre 11°C y 17°C. La nubosidad continuará presente durante buena parte del período, aunque habrá momentos de mayor despeje.

Para el domingo y el lunes se prevé una jornada muy nubosa, mientras que el martes podría presentarse con condiciones más despejadas. La humedad tendrá variaciones importantes, con registros que podrían ubicarse entre el 51% y el 90%, mientras que los vientos se mantendrán en general débiles.

En distintas provincias, el panorama será diferente al de la Ciudad de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene avisos por distintos fenómenos en sectores del país, entre ellos tormentas, lluvias, nevadas y viento, por lo que las condiciones serán variables según la región.