El tiempo en el AMBA para este martes 1 de septiembre

El SMN anticipa para este martes una jornada templada y sin lluvias, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 1 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con condiciones estables y nubosidad variable. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 17°C.
Para el miércoles se espera un ascenso de la temperatura, con una máxima de 21°C y una mínima de 10°C. El cielo se presentará mayormente nublado, aunque no se descartan algunas precipitaciones aisladas hacia la noche.
El jueves será una de las jornadas más cálidas de la semana, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C y los 20°C. Durante la mañana existe probabilidad de lluvias y tormentas, mientras que hacia la tarde las condiciones tenderán a mejorar.
En el norte argentino, se esperan temperaturas más elevadas, con máximas que podrían ubicarse entre los 21°C y 29°C, especialmente en sectores del NOA y el NEA. Las mínimas oscilarán entre los 10°C y 16°C, con nubosidad variable y algunos momentos de sol.
En la región central del país, que comprende sectores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, se registrarán condiciones variables, con máximas de entre 17°C y 26°C y mínimas que rondarán entre los 8°C y 13°C. En Mendoza, San Juan y La Rioja, las temperaturas presentarán una importante amplitud térmica. Las máximas podrían llegar a los 23°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 6°C y 10°C, dependiendo de la zona.
Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría del país. En la Patagonia se esperan temperaturas mínimas cercanas a los 0°C, con algunos sectores por debajo de esa marca. En Santa Cruz y Tierra del Fuego, las mínimas podrían descender hasta -1°C, mientras que las máximas se ubicarán entre los 5°C y 8°C. Además, algunas zonas podrían registrar precipitaciones y lluvias durante la jornada.
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