Las temperaturas seguirán elevadas en el cierre del fin de semana en la Ciudad y el Conurbano. La alerta amarilla por calor rige también en otras zonas del país. Mirá cómo seguirá el tiempo durante los próximos días.
Este domingo 29 de noviembre se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas: la mínima será de 23ºC y la máxima llegará a los 34ºC. De ahí que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) haya mantenido la alerta amarilla por calor extremo.
Frente a esos registros térmicos, el organismo oficial pidió reforzar los cuidados, sobre todo entre niños, personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.
Para el lunes 30 de noviembre se prevén las mismas condiciones climáticas, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 23ºC y 33ºC. El alivio llegaría el martes 1º de diciembre, debido a la probabilidad de tormentas aisladas por la tarde y la noche. Ese día, la mínima será de 24ºC y la máxima alcanzará los 31ºC.
Por fuera del AMBA, el SMN emitió este domingo una alerta amarilla por calor extremo sobre el oeste bonaerense, La Pampa, San Luis y Córdoba.
Al mismo tiempo, rige un aviso amarillo por tormentas en Jujuy, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Santa Cruz. Esas provincias pueden ser afectadas por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes y pueden estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de forma local.
-Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
-No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
-Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
-Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
-Ingerir frutas y verduras.
-Reducir la actividad física.
-Utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
-Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.