En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas cálidas. Las máximas estarán entre los 25°C y los 29°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas.

En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá un escenario cálido, con nubosidad variable. Las máximas se ubicarán entre los 26°C y los 31°C, con mínimas cercanas a los 15°C en algunos sectores.

Clima en el resto del país

En el NOA y el NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 28°C y los 34°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas cálidas. Las máximas estarán entre los 25°C y los 29°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas.

En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá un escenario cálido, con nubosidad variable. Las máximas se ubicarán entre los 26°C y los 31°C, con mínimas cercanas a los 15°C en algunos sectores.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

La zona del Litoral presentará nubosidad variable y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente en el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 29°C a 33°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 5°C y máximas que no superarían los 12°C. También podrían registrarse lluvias y presencia de aire frío durante toda la jornada.