Una investigación de la Policía Federal permitió desarticular una banda acusada de robar celulares en colectivos del AMBA. La causa se inició por el hurto de un teléfono dentro de una unidad de la línea 108, a la altura de Plaza Italia. Según la pesquisa, las sospechosas subían, sustraían los aparatos y bajaban en la parada siguiente; luego esperaban otro colectivo para volver a actuar. Hubo allanamientos en San Justo, Virrey del Pino y Vicente López, y cuatro mujeres quedaron detenidas.

En la vía pública, los teléfonos también son buscados durante asaltos más amplios. Puede tratarse de un robo a mano armada en el que exigen celulares, billeteras y otros objetos, o de un ataque a quien espera el colectivo, sale de un comercio o camina por una zona transitada. En ocasiones, el objetivo inicial es una moto o un auto, pero el teléfono también termina en el botín. Su facilidad de traslado y valor de reventa lo convierten en un objeto atractivo.

Detrás de la sustracción existe un circuito de recepción y comercialización. Una investigación judicial sobre una organización que operaba en Once y Facultad de Medicina describió una estructura con tareas diferenciadas: algunos integrantes robaban los teléfonos, otros los recibían y trasladaban a lugares de acopio, y un tercer grupo los manipulaba para reinsertarlos en el mercado. La pesquisa detectó envíos hacia distintas provincias y posteriores traslados ilegales a Paraguay.

El negocio no se limita a los arrebatadores. La reventa necesita intermediarios y comercios dispuestos a ofrecer equipos sin acreditar su procedencia. En agosto, un operativo en Once terminó con la clausura de una galería y diez locales, además del secuestro de 75 teléfonos, herramientas y repuestos. Los controles apuntaron a detectar espacios vinculados con la compraventa y reparación de aparatos de origen ilegal.

Así, el robo de celulares combina hechos callejeros de resolución rápida con una cadena posterior que puede involucrar a varias personas y mover equipos entre jurisdicciones. Para las víctimas, el episodio puede durar segundos, pero las consecuencias van desde la pérdida de un objeto cotidiano hasta un asalto violento. El crimen de Lescano mostró el desenlace más dramático: un teléfono y una campera como botín, y una familia atravesada por una pérdida irreparable.