Motochorros, arrebatos y ataques en el transporte público alimentan un circuito ilegal de comercialización de teléfonos. En muchos episodios también se llevan otros bienes. Toda la información.
El crimen de Rolando Miguel Lescano, el trabajador metalúrgico de 48 años asesinado a puñaladas en José C. Paz cuando volvía de jugar al fútbol, volvió a poner en primer plano la violencia que puede acompañar el robo de un celular. Dos delincuentes lo interceptaron de madrugada en una parada de colectivos, lo atacaron y escaparon con su teléfono y una campera. Era padre de dos hijos. Hay un sospechoso detenido y buscan a un cómplice.
El caso expone un fenómeno extendido en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Fuentes judiciales estiman, sobre la base de información aportada por empresas de telefonía, que se roban alrededor de 8.900 celulares por día. La cifra no equivale a 8.900 hechos en los que el único botín sea un teléfono: en muchos episodios también se llevan dinero, documentación, mochilas, motos o automóviles. El celular ya aparece como parte constante del botín aun cuando el asalto tenga otros objetivos.
Las modalidades varían según el lugar y la oportunidad. Una de las más frecuentes es el arrebato al paso: el ladrón detecta a alguien que camina mirando la pantalla o lleva el aparato en la mano, se acerca y se lo quita en segundos. Puede escapar a pie, en bicicleta o en moto. Los motochorros aprovechan la velocidad para sorprender a la víctima y alejarse.
El transporte público también ofrece oportunidades. En colectivos, trenes, estaciones y paradas, los ladrones aprovechan las aglomeraciones, las subidas y bajadas y los momentos de distracción. Algunos actúan solos, mediante el llamado "punguismo"; otros trabajan en grupo y rodean a la víctima para quitarle el teléfono y dispersarse. Esa modalidad, conocida como robo piraña, aprovecha la confusión y la superioridad numérica para concretar la sustracción en segundos.
Una investigación de la Policía Federal permitió desarticular una banda acusada de robar celulares en colectivos del AMBA. La causa se inició por el hurto de un teléfono dentro de una unidad de la línea 108, a la altura de Plaza Italia. Según la pesquisa, las sospechosas subían, sustraían los aparatos y bajaban en la parada siguiente; luego esperaban otro colectivo para volver a actuar. Hubo allanamientos en San Justo, Virrey del Pino y Vicente López, y cuatro mujeres quedaron detenidas.
En la vía pública, los teléfonos también son buscados durante asaltos más amplios. Puede tratarse de un robo a mano armada en el que exigen celulares, billeteras y otros objetos, o de un ataque a quien espera el colectivo, sale de un comercio o camina por una zona transitada. En ocasiones, el objetivo inicial es una moto o un auto, pero el teléfono también termina en el botín. Su facilidad de traslado y valor de reventa lo convierten en un objeto atractivo.
Detrás de la sustracción existe un circuito de recepción y comercialización. Una investigación judicial sobre una organización que operaba en Once y Facultad de Medicina describió una estructura con tareas diferenciadas: algunos integrantes robaban los teléfonos, otros los recibían y trasladaban a lugares de acopio, y un tercer grupo los manipulaba para reinsertarlos en el mercado. La pesquisa detectó envíos hacia distintas provincias y posteriores traslados ilegales a Paraguay.
El negocio no se limita a los arrebatadores. La reventa necesita intermediarios y comercios dispuestos a ofrecer equipos sin acreditar su procedencia. En agosto, un operativo en Once terminó con la clausura de una galería y diez locales, además del secuestro de 75 teléfonos, herramientas y repuestos. Los controles apuntaron a detectar espacios vinculados con la compraventa y reparación de aparatos de origen ilegal.
Así, el robo de celulares combina hechos callejeros de resolución rápida con una cadena posterior que puede involucrar a varias personas y mover equipos entre jurisdicciones. Para las víctimas, el episodio puede durar segundos, pero las consecuencias van desde la pérdida de un objeto cotidiano hasta un asalto violento. El crimen de Lescano mostró el desenlace más dramático: un teléfono y una campera como botín, y una familia atravesada por una pérdida irreparable.