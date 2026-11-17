Ella es Silvana Sosa, la meteoróloga que reemplazará a Fernando Confessore.

ROTACIÓN INTERNA

Hasta ahora, Silvana era parte del equipo al aire de las noches y de los sábados, a quienes dejó para ocupar el lugar de Confessore. "Fueron pocos meses, pero suficientes para encariñarme con este team de la noche y el de los sábados en la tarde", eligió como palabras la meteoróloga, para despedirse de los compañeros, con quien compartió sus últimos meses de trabajo.

"Mi agradecimiento por cómo me recibieron desde el primer día. Da gusto trabajar con gente que pone tanta buena energía, compromiso y compañerismo en lo que hace, y que tira siempre para el mismo lado. Ahora toca cambiar de horario, salir de lo conocido y aceptar esa pequeña incomodidad que también viene con los nuevos desafíos", expresó, Sosa.