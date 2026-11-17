Silvana Sosa será quien reemplace al fallecido especialista en clima, a principios de octubre. "Los afectos no se...".
La abrupta partida de Fernando Confessore, la cara y voz del clima de TN por años y años, dejó un vacío enorme. Sin embargo, la continuidad informativa hizo que se tenga que pensar en quien ocupará el lugar del querido especialista en meteorología. Y la señal de noticias tomó la decisión de que este a cargo de una mujer: Silvana Sosa.
Silvana es quien será la encargada de reemplazar a Fernando en Nuestra tarde, el ciclo informativo que con duce Roxy Vázquez y Federico Seeber, de lunes a viernes. La conocedora en temas climáticos ocupará el lugar que dejó Confessore, después de treinta años de trabajo en esa pantalla.
Y para anunciar su desembarco en el programa del canal informativo, Silvana compartió un posteo en redes sociales, en donde hizo referencia a Confessore. "Yo no vengo a reemplazarlo, los afectos no se reemplazan", remarcó Sosa, a través de su cuenta de Instagram.
"Pero sí vengo a cuidar este espacio de la información meteorológica, que tan importante es en estos tiempos. Asumo el compromiso de hacerlo con el gusto y la pasíón que él mismo lo hacía", remarcó, Silvana.
Hasta ahora, Silvana era parte del equipo al aire de las noches y de los sábados, a quienes dejó para ocupar el lugar de Confessore. "Fueron pocos meses, pero suficientes para encariñarme con este team de la noche y el de los sábados en la tarde", eligió como palabras la meteoróloga, para despedirse de los compañeros, con quien compartió sus últimos meses de trabajo.
"Mi agradecimiento por cómo me recibieron desde el primer día. Da gusto trabajar con gente que pone tanta buena energía, compromiso y compañerismo en lo que hace, y que tira siempre para el mismo lado. Ahora toca cambiar de horario, salir de lo conocido y aceptar esa pequeña incomodidad que también viene con los nuevos desafíos", expresó, Sosa.
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