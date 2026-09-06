Clima en el AMBA: vuelve el frío polar y este domingo la mínima será de 3ºC

-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

-Evitá los cambios bruscos de temperatura.

-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

-Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

-Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

-No fumes en ambientes cerrados.

-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Alerta amarilla por vientos: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por por vientos en el oeste de Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja, así como en sectores del noroeste de Tucumán. De acuerdo con el reporte climático, el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos.

Frente a este fenómeno, se recomendó retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados, como macetas, sillas o toldos, y mantenerse alejado de puertas y ventanas. El organismo oficial aconsejó también no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y tener mayor precaución al manejar.