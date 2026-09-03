Clima |

El tiempo en el AMBA para este jueves 3 de septiembre

El SMN anticipa para este jueves una jornada templada y con lluvias por lo menos hasta el mediodía, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 3 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada inestable, especialmente durante la mañana, con lluvias entre la madrugada y la mañana. Se espera que después del mediodía deje de llover. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 19°C.

Para el viernes se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 10°C y los 17°C.

El sábado continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más bajas. La mínima será de 8°Cy la máxima llegará a los 14°C. El día más frío de la semana sería el domingo.

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y sectores de Buenos Aires, las temperaturas serán más moderadas. Las máximas rondarán entre los 18°C y 28°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 9°C y 13°C. Se espera nubosidad variable en distintos sectores. En Mendoza, San Juan y La Rioja las temperaturas serán frescas, con máximas que estarán entre los 14°C y 20°C y mínimas de entre 7°C y 10°C. Predominarán los períodos de cielo parcialmente nublado.

La zona del Litoral presentará condiciones variables, con temperaturas máximas de entre 18°C y 25°C y mínimas que rondarán los 10°C y 14°C. Algunas áreas podrían registrar mayor nubosidad y precipitaciones.

Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría del país. En sectores de la Patagonia se esperan máximas de entre 4°C y 14°C, con mínimas que podrían descender hasta 0°C. En Santa Cruz y Tierra del Fuego, los valores más bajos llegarían a -1°C, acompañados por condiciones invernales y posibles precipitaciones, incluyendo nieve en algunas zonas.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados