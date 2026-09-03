El tiempo en el AMBA para este jueves 3 de septiembre

El SMN anticipa para este jueves una jornada templada y con lluvias por lo menos hasta el mediodía, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 3 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada inestable, especialmente durante la mañana, con lluvias entre la madrugada y la mañana. Se espera que después del mediodía deje de llover. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima alcanzará los 19°C.
Para el viernes se prevé una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 10°C y los 17°C.
El sábado continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más bajas. La mínima será de 8°Cy la máxima llegará a los 14°C. El día más frío de la semana sería el domingo.
En el NOA y NEA, se esperan temperaturas elevadas, especialmente en el norte, donde las máximas podrían alcanzar los 30°C y 32°C. Las mínimas se ubicarán, en general, entre los 12°C y 16°C, con predominio de condiciones estables y momentos de sol.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y sectores de Buenos Aires, las temperaturas serán más moderadas. Las máximas rondarán entre los 18°C y 28°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 9°C y 13°C. Se espera nubosidad variable en distintos sectores. En Mendoza, San Juan y La Rioja las temperaturas serán frescas, con máximas que estarán entre los 14°C y 20°C y mínimas de entre 7°C y 10°C. Predominarán los períodos de cielo parcialmente nublado.
La zona del Litoral presentará condiciones variables, con temperaturas máximas de entre 18°C y 25°C y mínimas que rondarán los 10°C y 14°C. Algunas áreas podrían registrar mayor nubosidad y precipitaciones.
Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría del país. En sectores de la Patagonia se esperan máximas de entre 4°C y 14°C, con mínimas que podrían descender hasta 0°C. En Santa Cruz y Tierra del Fuego, los valores más bajos llegarían a -1°C, acompañados por condiciones invernales y posibles precipitaciones, incluyendo nieve en algunas zonas.