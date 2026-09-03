El tiempo en el AMBA para este jueves 3 de septiembre

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y sectores de Buenos Aires, las temperaturas serán más moderadas. Las máximas rondarán entre los 18°C y 28°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 9°C y 13°C. Se espera nubosidad variable en distintos sectores. En Mendoza, San Juan y La Rioja las temperaturas serán frescas, con máximas que estarán entre los 14°C y 20°C y mínimas de entre 7°C y 10°C. Predominarán los períodos de cielo parcialmente nublado.

La zona del Litoral presentará condiciones variables, con temperaturas máximas de entre 18°C y 25°C y mínimas que rondarán los 10°C y 14°C. Algunas áreas podrían registrar mayor nubosidad y precipitaciones.

Por último, el sur argentino continuará siendo la región más fría del país. En sectores de la Patagonia se esperan máximas de entre 4°C y 14°C, con mínimas que podrían descender hasta 0°C. En Santa Cruz y Tierra del Fuego, los valores más bajos llegarían a -1°C, acompañados por condiciones invernales y posibles precipitaciones, incluyendo nieve en algunas zonas.