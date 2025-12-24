Clima |

Cómo estará el tiempo en Nochebuena y Navidad

Se registraron este martes altas temperaturas, llegando a los 37°, y el SMN anunció que pueden repetirse las fuertes lluvias de este martes.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para las festividades de Nochebuena y Navidad se pueden repetir las mismas lluvias que azotaron a la Ciudad de Buenos Aires y al Conurbano durante el pasado martes.

El pronóstico extendido para CABA muestra que para este miércoles, víspera de Navidad, la máxima podría alcanzar los 34°C, mientras que la mínima rondaría los 23°C. La sensación térmica roza los 37°C en el AMBA.

Hacia la tarde de hoy, el SMN indica que el riesgo de chaparrones volverá a incrementarse, con chances de lluvias entre el 10 y el 40% lo que aumentará hacia la noche con pronóstico de tormentas en una probabilidad del 70%, y ráfagas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

Martes con probabilidad de lluvias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores.

Para la madrugada, las lluvias pasarán a ser tormentas aisladas y habrá un brusco descenso de la temperatura (18°C). Pero el viento aumentará, con ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

Por otro lado, el mapa de alertas del SMN muestra que el miércoles 24, habrá alerta amarilla por tormentas que atravesará casi toda la provincia de buenos Aires y el sector santacruceño de la Patagonia, mientras que la franja central del país, hacia el norte, alerta naranja en el sur de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y norte de Córdoba.

Cómo estará el tiempo en los próximos días

El pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense señala que, tras el pasaje de las tormentas y el alivio térmico temporal previsto para el jueves 25, las temperaturas volverán a subir hacia el fin de semana.

Para el viernes 26, el SMN anticipa una máxima de 33°C y cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvias. Las condiciones estables y el predominio del sol continuarían el sábado 27 y domingo 28, con marcas térmicas que oscilarán entre los 30°C y 32°C y mínimas cercanas a los 22°C.

