Crecida de los ríos Paraná y Uruguay: murió un hombre y 200 mil animales están en riesgo

En las últimas horas, imágenes difundidas en redes sociales mostraron a decenas de vacas atravesando sectores inundados, mientras que sus cuidadores intentan conducirlos hacia lugares seguros.

Raúl Sobredo, productor ganadero de Gualeguaychú, advirtió que las consecuencias del fenómeno climático comenzó a sentirse en la región. “Este Niño que se venía anunciando hace bastante tiempo ya está con nosotros”, sostuvo al describir el escenario que enfrentan los productores.

Y agregó: “Ahora, la preocupación está puesta en la gran cantidad de agua que baja desde el norte de la cuenca y que avanzará hacia el delta del Paraná”.

En la zona santafesina de San Javier, los productores trasladan hacienda hacia terrenos elevados para evitar que los animales queden aislados. El presidente de la Sociedad Rural local, Robert Fernández, estimó que será necesario evacuar entre 10.000 y 15.000 cabezas de ganado, una cifra que no incluye otras áreas productivas de la región.

El movimiento también afectará el tránsito, especialmente sobre la Ruta Provincial 1, utilizada para llevar los rodeos hacia tierra firme. "De ahora en más se van a empezar a ver tropas en la ruta", advirtió Fernández en declaraciones a Radio EME. La entidad también pidió precaución a quienes circulen por la Ruta Nacional 11.

La evacuación presenta dificultades: algunos productores necesitan casi una semana para reunir sus animales, mientras que la fuerza de las corrientes y la acumulación de camalotes complican los traslados. A eso se suma la escasez de campos disponibles para alojar la hacienda.

En Corrientes, los ganaderos de Carrizal, en el departamento de Bella Vista, también iniciaron movimientos preventivos. En las islas Apipé, un reporte del miércoles 14 de octubre estimaba que debían trasladarse unas 2.000 cabezas, de las cuales 500 ya habían salido.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) señalaron que mantienen contactos con las entidades rurales y las autoridades para evaluar las necesidades de los establecimientos afectados. La pérdida temporal de pasturas, los gastos de transporte y la búsqueda de campos alternativos representan costos adicionales, aunque todavía no existen estimaciones oficiales de las pérdidas económicas.

Murió un hombre en Santa Fé

En Villa Ocampo, en el norte de Santa Fe, un hombre de 70 años, identificado como Jorge Eliezer Hardy, falleció el jueves al mediodía mientras intentaba conducir ganado hacia terrenos más elevados, en un sector rural afectado por la crecida del Paraná.

El episodio ocurrió en la zona de Laguna La Víbora, ubicada a unos 15 kilómetros al este de Villa Ocampo, cerca del puente conocido como El Pindó.

De acuerdo con los primeros testimonios, Hardy ingresó a una laguna para reorientar a uno de los animales que estaba arreando, pero desapareció. Posteriormente, fue rescatado sin vida.

Cómo seguirá la situación en el Litoral

El Instituto Nacional del Agua (INA) dio a conocer en las últimas horas un informe actualizado en el que se advierte para los próximos siete días el probable desarrollo de eventos precipitantes, concentrados principalmente en el sector noreste de la Cuenca del Plata, mayoritariamente con acumulados moderados.

En el Sistema Uruguay, el tramo medio presenta el tránsito de una onda de crecida en aguas altas, actualmente con excedencia de Alerta sobre las secciones de Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres y Bonpland.

Sobre el tramo inferior se observa un ascenso en franja límite de aguas altas/medias altas, en asociación al tránsito de onda de crecida sobre el embalse. Las lecturas hidrométricas en las secciones de Concordia, Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay se observan con excedencia del nivel de Alerta.

Acerca del Sistema Paraguay - Iguazú – Paraná, el Alto Paraná en Guairá exhibe el tránsito de una onda de crecida en aguas medias altas/altas, por encima de las marcas alcanzadas en el tránsito anterior, en asociación con el escenario de lluvias registrado en el sector no regulado.

El río Iguazú en Andresito muestra el tránsito de una onda de crecida en aguas altas, en asociación con el escenario de lluvias registrado durante los últimos días (acumulados de precipitación abundantes).

En Yacyretá, la afluencia evidencia un franco ascenso en aguas altas, por combinación de los tránsitos en curso del río Iguazú y del Alto Paraná, y el notorio repunte de afluencia en ruta desde la cuenca propia por efecto de las lluvias registradas en la región.

Sobre la situación en el río Paraná en Corrientes - La Paz, se observa un ascenso asociado al tránsito de una onda de crecida en aguas medias altas/altas en curso, por efecto del patrón observado en la descarga de Yacyretá.