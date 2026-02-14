Fin de semana largo de Carnaval: murió un joven de 20 años en un accidente en la Ruta 2

Según las primeras informaciones policiales, el siniestro vial involucró a una Ford EcoSport y una Toyota Hilux. La EcoSport circulaba en sentido hacia Buenos Aires cuando, por causas que aún son materia de investigación, su conductor -identificado como Sebastián Traverso- perdió el control del vehículo, cruzó el cantero central que divide ambas manos de la autovía e impactó de frente contra la Hilux, que se dirigía hacia la costa bonaerense.

Como consecuencia del fuerte impacto, se desplegó un amplio operativo de emergencia. Los tres involucrados fueron trasladados al Hospital de Castelli. Allí se constató el fallecimiento de Traverso, mientras que los dos ocupantes de la Hilux fueron asistidos por lesiones de distinta consideración.

En el lugar trabajaron Bomberos de Castelli, ambulancias de Autopistas Buenos Aires (Aubasa) y personal médico del hospital zonal. Debido a los restos de los vehículos que quedaron esparcidos sobre la calzada y a las pericias realizadas para determinar las causas del hecho, el tránsito en la mano hacia Mar del Plata permaneció reducido a un solo carril durante varias horas en un tramo de aproximadamente 20 kilómetros. La circulación fue normalizada cerca de las 11, luego de que una grúa de Aubasa removiera los vehículos.

Las condiciones climáticas eran favorables al momento del choque y, de acuerdo a las primeras hipótesis, una mala maniobra habría desencadenado la colisión. En paralelo, se inició una causa por “homicidio culposo”, con intervención de la Fiscalía de Castelli, a cargo de Bruno Hermosa, que buscará establecer las responsabilidades del hecho.