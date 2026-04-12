El clima en el AMBA: cielo nublado y temperaturas templadas durante este domingo

La alerta naranja por tormentas rige en el este de Formosa, donde las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que alcanzarían los 90 kilómetros por hora.

Asimismo, la alerta amarilla afecta a otras zonas de Formosa, regiones de Chaco, el norte de Corrientes y todo el territorio de Misiones. En estas regiones se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas.

mapa_alertas (69) El mapa de alertas del SMN para este domingo 12 de abril.

Por otro lado, el organismo oficial dispuso una alerta amarilla por viento en zonas cordilleranas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. El SMN recomendó seguir las indicaciones de las autoridades, limitar las salidas a lo estrictamente necesario y no refugiarse bajo estructuras inestables como carteles o árboles.

También aconsejó extremar precauciones al conducir, permanecer en construcciones cerradas, asegurar objetos que puedan volarse y preparar un kit de emergencia con elementos básicos como linterna, radio y agua potable.