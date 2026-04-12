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El clima en el AMBA: cielo nublado y temperaturas templadas durante este domingo

La mínima será de 14 grados y la máxima llegará a los 25 en el cierre del fin de semana, de acuerdo con el reporte del SMN. Hay alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos en seis provincias.

Este domingo 12 de abril se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre los 16 grados de mínima y 25 de máxima, según el reporte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El lunes continuarán las mismas condiciones climáticas: cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 17 y 24 grados. El martes, en tanto, se mantendrá la nubosidad y habrá probabilidad de lluvias aisladas por la tarde, con una mínima de 18ºC y una máxima de 24ºC.

Para el miércoles, el organismo oficial prevé condiciones similares, con lluvias aisladas durante la mañana y la tarde y posibles mejoras hacia la noche. El jueves y viernes, el panorama volverá a estabilizarse, dado que las temperaturas rondarán entre los 16°C y los 25°C, sin precipitaciones.

Alerta meteorológica por tormentas y vientos

El SMN emitió este domingo una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas y vientos. El aviso abarca a seis provincias.

La alerta naranja por tormentas rige en el este de Formosa, donde las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que alcanzarían los 90 kilómetros por hora.

Asimismo, la alerta amarilla afecta a otras zonas de Formosa, regiones de Chaco, el norte de Corrientes y todo el territorio de Misiones. En estas regiones se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas.

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El mapa de alertas del SMN para este domingo 12 de abril.

El mapa de alertas del SMN para este domingo 12 de abril.

Por otro lado, el organismo oficial dispuso una alerta amarilla por viento en zonas cordilleranas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. El SMN recomendó seguir las indicaciones de las autoridades, limitar las salidas a lo estrictamente necesario y no refugiarse bajo estructuras inestables como carteles o árboles.

También aconsejó extremar precauciones al conducir, permanecer en construcciones cerradas, asegurar objetos que puedan volarse y preparar un kit de emergencia con elementos básicos como linterna, radio y agua potable.

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