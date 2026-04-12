El clima en el AMBA: cielo nublado y temperaturas templadas durante este domingo

La mínima será de 14 grados y la máxima llegará a los 25 en el cierre del fin de semana, de acuerdo con el reporte del SMN. Hay alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos en seis provincias.
Este domingo 12 de abril se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondarán entre los 16 grados de mínima y 25 de máxima, según el reporte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El lunes continuarán las mismas condiciones climáticas: cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 17 y 24 grados. El martes, en tanto, se mantendrá la nubosidad y habrá probabilidad de lluvias aisladas por la tarde, con una mínima de 18ºC y una máxima de 24ºC.
Para el miércoles, el organismo oficial prevé condiciones similares, con lluvias aisladas durante la mañana y la tarde y posibles mejoras hacia la noche. El jueves y viernes, el panorama volverá a estabilizarse, dado que las temperaturas rondarán entre los 16°C y los 25°C, sin precipitaciones.
El SMN emitió este domingo una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas y vientos. El aviso abarca a seis provincias.
La alerta naranja por tormentas rige en el este de Formosa, donde las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que alcanzarían los 90 kilómetros por hora.
Asimismo, la alerta amarilla afecta a otras zonas de Formosa, regiones de Chaco, el norte de Corrientes y todo el territorio de Misiones. En estas regiones se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas.
Por otro lado, el organismo oficial dispuso una alerta amarilla por viento en zonas cordilleranas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. El SMN recomendó seguir las indicaciones de las autoridades, limitar las salidas a lo estrictamente necesario y no refugiarse bajo estructuras inestables como carteles o árboles.
También aconsejó extremar precauciones al conducir, permanecer en construcciones cerradas, asegurar objetos que puedan volarse y preparar un kit de emergencia con elementos básicos como linterna, radio y agua potable.