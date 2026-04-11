Alerta en las escuelas: hay más de 50 episodios violentos por día

Los datos disponibles reflejan, además, que el fenómeno atraviesa todos los niveles educativos. En escuelas primarias, más de la mitad de los alumnos reconoce haber presenciado situaciones violentas, mientras que un porcentaje significativo admite haber sido víctima de agresiones. En el nivel secundario, en tanto, seis de cada diez estudiantes identifican situaciones de discriminación o acoso, muchas veces acompañadas por insultos, amenazas o exposición en plataformas digitales.

Especialistas advierten que la violencia escolar presenta hoy rasgos más complejos que en años anteriores. Ya no se trata sólo de peleas espontáneas, sino de situaciones que incluyen planificación, circulación de mensajes intimidatorios y, en algunos casos, la intervención de grupos organizados o comunidades virtuales que promueven conductas agresivas.

Otro de los puntos señalados por especialistas es la ausencia de estadísticas oficiales actualizadas y sistemáticas, lo que dificulta construir un diagnóstico preciso y diseñar políticas públicas efectivas. En muchos casos, los hechos no se denuncian formalmente o quedan circunscriptos al ámbito escolar, sin ingresar a registros centralizados.

Mientras tanto, las escuelas enfrentan el desafío de contener situaciones cada vez más complejas con recursos limitados, en un contexto social atravesado por tensiones que también se reflejan en el ámbito educativo. Para los expertos, la clave pasa por fortalecer la prevención, mejorar los mecanismos de intervención temprana y generar espacios de diálogo que permitan desactivar los conflictos antes de que escalen.

La reiteración de episodios y su creciente visibilidad consolidan una preocupación que ya no distingue entre instituciones públicas o privadas ni entre niveles educativos.