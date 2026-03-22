El clima en el AMBA: domingo soleado y con una temperatura máxima de 24 grados

En Chubut y Río Negro también rige una alerta amarilla, en este caso por lluvias. El organismo oficial anticipa precipitaciones de intensidad variable, con algunos eventos fuertes y acumulados estimados entre 10 y 30 milímetros. En zonas de meseta, no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve en forma simultánea.

mapa_alertas (64) El mapa de alertas del SMN para este domingo 22 de marzo.

Por su parte, el oeste de Mendoza y el oeste de Neuquén se encuentran bajo alerta por nevadas persistentes. Se prevén acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, con posibles valores superiores en forma puntual.

Asimismo, hay alerta amarilla por vientos en La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. En áreas cordilleranas se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. En tanto, en sectores del este de Mendoza y San Luis, se prevén vientos del sur de entre 30 y 50 km/h.

Finalmente, se mantiene una alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza, el centro de San Juan y zonas del este de La Rioja. Este fenómeno puede provocar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de extrema sequedad, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

Las recomendaciones del SMN ante fenómenos climáticos