El clima en el AMBA: domingo soleado y con una temperatura máxima de 24 grados

Las condiciones del tiempo mejorarán en la Ciudad y el Conurbano luego de las lluvias del sábado. Hay alertas amarillas por tormentas, lluvias, nevadas y vientos en diversas zonas del país. Cómo seguirá el clima en el fin de semana largo.
Después de las lluvias registradas durante el sábado, este domingo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una mejora en las condiciones climáticas. La jornada estará soleada y las temperaturas rondarán entre los 14 grados de mínima y 24 de máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En la continuidad del fin de semana largo, el lunes tendrá un leve cambio en el clima. Las marcas térmicas rondarán entre los 17ºC y 22ºC. El cielo se presentará mayormente nublado durante gran parte del día, aunque sin probabilidades de precipitaciones.
El SMN señaló este domingo que hay 13 provincias afectadas por fenómenos que pueden tener “capacidad de daño” y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
La alerta amarilla por tormentas afecta a sectores de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, donde se prevén lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan precipitaciones abundantes en cortos períodos, acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Los valores acumulados de lluvia oscilarían entre 40 y 70 milímetros.
En Chubut y Río Negro también rige una alerta amarilla, en este caso por lluvias. El organismo oficial anticipa precipitaciones de intensidad variable, con algunos eventos fuertes y acumulados estimados entre 10 y 30 milímetros. En zonas de meseta, no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve en forma simultánea.
Por su parte, el oeste de Mendoza y el oeste de Neuquén se encuentran bajo alerta por nevadas persistentes. Se prevén acumulaciones de entre 10 y 20 centímetros, con posibles valores superiores en forma puntual.
Asimismo, hay alerta amarilla por vientos en La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis. En áreas cordilleranas se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. En tanto, en sectores del este de Mendoza y San Luis, se prevén vientos del sur de entre 30 y 50 km/h.
Finalmente, se mantiene una alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza, el centro de San Juan y zonas del este de La Rioja. Este fenómeno puede provocar una disminución de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de extrema sequedad, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.