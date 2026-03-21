Temporal en el AMBA: más de 40.000 usuarios siguen sin luz

También se reportan interrupciones significativas en distritos como Lanús, Avellaneda, Ezeiza (especialmente en Tristán Suárez y Barrio La Unión), Esteban Echeverría y Berazategui, con distintos niveles de afectación.

Anuncian fuertes ráfagas de viento e intensas precipitaciones. Anuncian fuertes ráfagas de viento e intensas precipitaciones.

En la Ciudad de Buenos Aires, los cortes son de menor escala pero se distribuyen en varios barrios, entre ellos Constitución, Flores, Parque Patricios, Recoleta, San Cristóbal y Villa Devoto.

Por su parte, en el área de Edenor, los problemas se concentran en el oeste del conurbano, con impacto en Moreno (en zonas como La Reja y Trujui), además de Marcos Paz, Malvinas Argentinas, General Rodríguez, General Las Heras y sectores del delta de San Fernando.

A nivel de baja tensión, también se registran usuarios sin servicio en distintos puntos del AMBA, tanto en la Ciudad como en localidades bonaerenses, mientras continúan las tareas de restitución en un contexto de condiciones climáticas adversas.