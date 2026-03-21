Temporal en el AMBA: más de 40.000 usuarios siguen sin luz

Los cortes afectan principalmente al conurbano bonaerense, con mayor impacto en zonas bajo concesión de Edesur mientras rige una alerta meteorológica
Más de 40.000 usuarios permanecen sin suministro eléctrico en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como consecuencia del temporal que afecta a la región desde la madrugada. Las lluvias persistentes y las ráfagas de viento provocaron fallas en el servicio en distintos puntos del conurbano y la Ciudad.
Según datos del Ente Regulador de la Electricidad, las interrupciones se concentran mayormente en el área de concesión de Edesur, que registra más de 26.000 usuarios sin luz, mientras que Edenor reporta más de 13.000 clientes afectados.
En la provincia de Buenos Aires rige una alerta amarilla por vientos emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que prevé ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. El organismo advirtió que las condiciones pueden provocar caída de ramas, voladura de objetos y complicaciones en la vía pública.
En el sur del conurbano, dentro del área de Edesur, los mayores cortes se registran en Cañuelas, donde miles de usuarios permanecen sin servicio, tanto en zonas urbanas como rurales, y en localidades cercanas como Máximo Paz, Udaondo y Santa Rosa.
También se reportan interrupciones significativas en distritos como Lanús, Avellaneda, Ezeiza (especialmente en Tristán Suárez y Barrio La Unión), Esteban Echeverría y Berazategui, con distintos niveles de afectación.
En la Ciudad de Buenos Aires, los cortes son de menor escala pero se distribuyen en varios barrios, entre ellos Constitución, Flores, Parque Patricios, Recoleta, San Cristóbal y Villa Devoto.
Por su parte, en el área de Edenor, los problemas se concentran en el oeste del conurbano, con impacto en Moreno (en zonas como La Reja y Trujui), además de Marcos Paz, Malvinas Argentinas, General Rodríguez, General Las Heras y sectores del delta de San Fernando.
A nivel de baja tensión, también se registran usuarios sin servicio en distintos puntos del AMBA, tanto en la Ciudad como en localidades bonaerenses, mientras continúan las tareas de restitución en un contexto de condiciones climáticas adversas.