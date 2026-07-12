El clima en el AMBA para este domingo 12 de julio: cielo nublado, viento y una mínima de 7ºC

A su vez, la alerta amarilla por nevadas afecta la zona cordillerana de Santa Cruz, donde se registrarán nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve.

El mapa de alertas del SMN por frío extremo para este domingo 12 de julio.

Las recomendaciones del SMN por nevadas

-Evitá actividades al aire libre.

-Prevé una reserva adicional de víveres y agua potable; en caso de abandonar tu hogar, cortá la energía y el gas.

-Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

-Mantenete informado y conocé los lugares de evacuación.

-Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

-Permanecé en el vehículo, no caminar para alejarse del temporal.

-Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.