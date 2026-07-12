El clima en el AMBA para este domingo 12 de julio: cielo nublado, viento y una mínima de 7ºC

El fin de semana concluirá con una típica jornada de invierno. Hay alerta amarilla por frío extremo y nevadas en tres provincias. Cómo estará el tiempo durante los próximos días en el AMBA.
Este domingo 12 de julio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fresco, con cielo mayormente nublado y vientos del sur que correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros. Las temperaturas rondarán entre los 7ºC de mínima y 12ºC de máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para lunes 13 de julio, el pronóstico anticipa el día más frío de la semana: las marcas térmicas oscilará entre los 6ºC y los 14ºC, en una jornada que tendrá cielo ligeramente a algo nublado y vientos del norte. Y el martes 14, en tanto, habrá cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 9ºC y los 16ºC.
El SMN emitió este domingo una alerta amarilla por frío extremo en todo el territorio de Santa Cruz y el sur de la provincia de Buenos Aires, que abarca Adolfo Gonzales Chaves, el centro de Lobería, el norte de Coronel Dorrego, el norte de Necochea, el norte de San Cayetano y el norte de Tres Arroyos.
Este tipo de aviso, según el organismo oficial, puede implicar un "efecto leve a moderado en la salud". Además, las temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas”.
A su vez, la alerta amarilla por nevadas afecta la zona cordillerana de Santa Cruz, donde se registrarán nevadas de variada intensidad, con valores de nieve acumulada de entre 10 y 20 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual. No se descarta la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve.
-Evitá actividades al aire libre.
-Prevé una reserva adicional de víveres y agua potable; en caso de abandonar tu hogar, cortá la energía y el gas.
-Ventilá vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.
-Mantenete informado y conocé los lugares de evacuación.
-Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.
-Permanecé en el vehículo, no caminar para alejarse del temporal.
-Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.