El clima en el AMBA: sábado frío, con cielo nublado y humedad

El mapa de alertas del SMN por frío extremo para este sábado 11 de julio.

Las recomendaciones del SMN por frío extremo

-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores.

-En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantené la casa calefaccionada de forma segura. Evitá los cambios bruscos de temperatura.

-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

-Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

-Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.

-No fumes en ambientes cerrados.

-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.