El clima en el AMBA: sábado frío, con cielo nublado y humedad

Las marcas térmicas rondarán entre los 7ºC de mínima y 15ºC de máxima. Además, el SMN emitió una alerta amarilla por frío extremo y tormentas en cuatro provincias. Mirá cómo seguirá el tiempo en los próximos días.
Este sábado 11 de julio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo nublado, humedad cercana al 95% y frío. Las temperaturas rondarán entre los 7ºC de mínima y 15ºC de máxima, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para el domingo 12 de julio, se prevé un leve descenso en las marcas térmicas (8ºC de mínima y 13ºC de máxima) y cielo mayormente nublado. Y el lunes 13, en tanto, el pronóstico anticipa una jornada cielo ligeramente nublado y temperaturas que irán de los 5ºC a los 14ºC.
El SMN emitió este sábado una alerta amarilla por frío extremo que abarca el oeste de San Luis, la zona norte de Mendoza y gran parte de Santa Cruz. Este nivel implica un "efecto leve a moderado en la salud" y que las temperaturas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas".
A su vez, el norte de Misiones está bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores.
-En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
-Mantené la casa calefaccionada de forma segura. Evitá los cambios bruscos de temperatura.
-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
-Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
-Si tenés medicación recetada mantené el plan de acción actualizado.
-No fumes en ambientes cerrados.
-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.