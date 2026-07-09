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El tiempo en el AMBA para este jueves 9 de julio

El SMN anticipa para este jueves cielo parcialmente nublado y una temperatura agradable en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 9 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca y estable, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima alcanzará los 17°C.

Para el viernes se espera un leve descenso de la temperatura. El cielo continuará entre parcialmente y mayormente nublado, sin precipitaciones previstas. La mínima será de 7°C y la máxima llegará a 14°C.

El sábado seguirá el tiempo estable, con nubosidad variable y baja probabilidad de lluvias hacia la noche. La temperatura oscilará entre los 7°C y los 15°C.

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, se mantendrán los cielos parcialmente nublados y el ambiente fresco. Las máximas rondarán entre 17°C y 20°C, con mínimas de entre 6°C y 8°C. No se esperan lluvias significativas. Mendoza, San Juan y San Luis, continuará el tiempo estable con nubosidad variable. Las temperaturas máximas estarán entre 18°C y 20°C, mientras que las mínimas descenderán hasta 4°C y 7°C, con mañanas frías.

La región del Litoral presentará cielo parcialmente nublado, con temperaturas agradables para la época. Las máximas alcanzarán entre 17°C y 19°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre 6°C y 8°C. No se prevén precipitaciones.

Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan temperaturas mínimas de hasta -1°C y máximas de entre 3°C y 6°C. Además, persistirá la probabilidad de lluvias y nevadas en sectores del extremo sur, mientras que el resto de la región presentará abundante nubosidad y ambiente muy frío.

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