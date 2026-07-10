El tiempo en el AMBA para este viernes 10 de julio

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 15°C y 18°C, mientras que las mínimas oscilarán entre los 8°C y 12°C. En Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá un escenario estable, con nubosidad variable y temperaturas que irán desde los 3°C hasta los 18°C, dependiendo de la zona.

La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el noreste del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 17°C a 22°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 12°C y 17°C.

Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan temperaturas muy bajas, con mínimas de hasta -6°C y máximas que no superarían los 4°C en algunos sectores. También podrían registrarse lluvias y nevadas, especialmente sobre el oeste y el extremo sur de la Patagonia.