El clima para este domingo 26 de julio: sube la temperatura en el AMBA y la máxima llegará a los 20ºC

El cierre del fin de semana tendrá cielo parcialmente nublado en el AMBA. Además, La Patagonia se encuentra bajo alerta por frío extremo y nevadas. Cuáles serán las condiciones climáticas durante los próximos días.
Este domingo 26 de julio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), habrá un ascenso de las temperaturas, que rondarán entre los 12ºC de mínima y 20ºC de máxima.
Para el lunes, las condiciones climáticas serán similares en la Ciudad y el Conurbano: cielo mayormente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 12ºC y 18ºC. El martes, en tanto, se espera una jornada con cielo nublado y temperaturas de entre 13ºC y 18ºC.
El organismo oficial emitió este domingo una alerta roja por frío extremo para regiones de la provincia de Santa Cruz. Esta advertencia implica que las bajas temperaturas pueden afectar a todas las personas, incluso a las más saludables. Además, rige una alerta amarilla por frío en sectores de Chubut, Río Negro y Neuquén.
Precisamente, Neuquén está bajo alerta naranja por nieve. "El área será afectada por nevadas intensas y persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 150 centímetros en el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por reducción de visibilidad”, indicó el SMN.
En esa provincia patagónica rige también una alerta amarilla por lluvias y vientos, por lo que las autoridades recomiendan no transitar por caminos de montaña hasta que mejoren las condiciones climáticas y se restablezca la seguridad vial.
A su vez, hay alerta amarilla por nieve y viento zonda en Mendoza, donde numerosos pasos fronterizos están cerrados. Y en San Juan, por último, rige una alerta amarilla por nevadas.
-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.
-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).
-Mantené la casa calefaccionada de forma segura.
-Evitá los cambios bruscos de temperatura.
-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.
-Si estás afectado por el frío, no te automediques y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
-Si tenés medicación recetada, mantené el plan de acción actualizado.
-No fumes en ambientes cerrados.
-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.