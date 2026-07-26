El clima para este domingo 26 de julio: sube la temperatura en el AMBA y la máxima llegará a los 20ºC

En esa provincia patagónica rige también una alerta amarilla por lluvias y vientos, por lo que las autoridades recomiendan no transitar por caminos de montaña hasta que mejoren las condiciones climáticas y se restablezca la seguridad vial.

A su vez, hay alerta amarilla por nieve y viento zonda en Mendoza, donde numerosos pasos fronterizos están cerrados. Y en San Juan, por último, rige una alerta amarilla por nevadas.

El mapa de alertas por frío extremo para este domingo 26 de julio de 2026.

Las recomendaciones del SMN por frío extremo

-Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana.

-Generá más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.).

-Mantené la casa calefaccionada de forma segura.

-Evitá los cambios bruscos de temperatura.

-Tomá mucho líquido y evitá el consumo de bebidas alcohólicas.

-Si estás afectado por el frío, no te automediques y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.

-Si tenés medicación recetada, mantené el plan de acción actualizado.

-No fumes en ambientes cerrados.

-Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.