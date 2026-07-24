El tiempo en el AMBA para este viernes 24 de julio

Clima en el resto del país

En el NOA y el NEA predominarán las condiciones de tiempo estable, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. Las temperaturas serán las más elevadas del país, con máximas de entre 20°C y 22°C y mínimas que oscilarán entre 8°C y 12°C.

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, el tiempo será variable. Predominarán los cielos parcialmente nublados, aunque algunas zonas podrían registrar lluvias aisladas. Las máximas se ubicarán entre 14°C y 18°C, con mínima de 10°C. Mendoza, San Juan y San Luis, continuará el ambiente fresco y estable, con nubosidad variable. Las temperaturas máximas rondarán entre 15°C y 16°C, mientras que las mínimas descenderán hasta 4°C.

La región del Litoral presentará abundante nubosidad y algunas precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas oscilarán entre 10°C y 14°C de mínima y 18°C a 21°C de máxima.

Por último, la Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan lluvias y nevadas aisladas, con temperaturas muy bajas. Las mínimas podrán descender hasta -4°C, mientras que las máximas no superarán los 3°C, manteniéndose el ingreso de aire frío durante toda la jornada.