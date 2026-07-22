El tiempo en el AMBA para este miércoles 22 de julio

En el NEA predominará la inestabilidad, especialmente sobre Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, donde se prevén lluvias y tormentas aisladas. A pesar de ello, el ambiente continuará templado, con máximas entre los 16°C y los 18°C y mínimas de entre 12°C y 14°C.

En la región central, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires, habrá nubosidad variable y algunos sectores con lluvias aisladas, principalmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 11°C y los 13°C, mientras que las mínimas se moverán entre los 4°C y los 10°C. Mendoza, San Juan y San Luis, se mantendrá un ambiente frío, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán desde los 3°C o 5°C de mínima hasta los 7°C y 11°C de máxima.

La Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En el norte patagónico se esperan algunas precipitaciones y en Santa Cruz y Tierra del Fuego persistirá el ambiente muy frío, con mínimas que podrán descender hasta los -6°C y máximas de entre -1°C y 6°C. También se prevén nevadas aisladas en sectores cordilleranos y en el extremo sur del país.