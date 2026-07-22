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El tiempo en el AMBA para este miércoles 22 de julio

El SMN anticipa para este miércoles una jornada sin lluvias, pero con vientos moderados en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado durante todo el día y sin probabilidad de lluvias. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 13°C.

Para el jueves continuarán las buenas condiciones del tiempo. Se espera cielo entre parcialmente nublado y algo nublado, con algunos momentos de sol y sin precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 7°C y los 14°C.

El viernes volverá la inestabilidad hacia el cierre de la jornada. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, pero por la tarde y la noche aumentará la nubosidad y habrá probabilidad de lluvias aisladas. La mínima será de 11°C y la máxima llegará a los 15°C.

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Clima en el resto del país

En el NOA se espera tiempo variable, con bancos de niebla en algunos sectores durante las primeras horas del día, nubosidad parcial y temperaturas templadas. Las máximas se ubicarán entre los 15°C y los 22°C, mientras que las mínimas rondarán entre los 5°C y los 9°C.

En el NEA predominará la inestabilidad, especialmente sobre Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, donde se prevén lluvias y tormentas aisladas. A pesar de ello, el ambiente continuará templado, con máximas entre los 16°C y los 18°C y mínimas de entre 12°C y 14°C.

En la región central, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires, habrá nubosidad variable y algunos sectores con lluvias aisladas, principalmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 11°C y los 13°C, mientras que las mínimas se moverán entre los 4°C y los 10°C. Mendoza, San Juan y San Luis, se mantendrá un ambiente frío, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que irán desde los 3°C o 5°C de mínima hasta los 7°C y 11°C de máxima.

La Patagonia seguirá siendo la región más fría del país. En el norte patagónico se esperan algunas precipitaciones y en Santa Cruz y Tierra del Fuego persistirá el ambiente muy frío, con mínimas que podrán descender hasta los -6°C y máximas de entre -1°C y 6°C. También se prevén nevadas aisladas en sectores cordilleranos y en el extremo sur del país.

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