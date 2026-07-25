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Clima en el AMBA: cuál es el pronóstico para este sábado 25 de julio

El fin de semana comenzará con una jornada fresca y sin lluvias en el área metropolitana. En el resto del país habrá nieblas, nubosidad variable y temperaturas bajo cero en la Patagonia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado 25 de julio una jornada estable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 16°C. No se esperan lluvias y el cielo se mantendrá mayormente nublado durante gran parte del día.

Clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Clima en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la mañana podrían registrarse bancos de niebla, sobre todos en sectores de la Ciudad y el Conurbano. Y hacia la tarde, el cielo estará parcialmente nublado. Los vientos serán leves, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, y la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

Para la noche continuarán las buenas condiciones meteorológicas, con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 14°C. El ambiente seguirá fresco y sin cambios significativos, por lo que el sábado cerrará sin lluvias en la región metropolitana.

Cómo estará el tiempo en el resto del país

En el centro y norte del país predominará el tiempo estable, con cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 23°C a 25°C en las provincias del Litoral y el norte argentino, mientras que en la región de Cuyo y el centro oscilarán entre los 16°C y 20°C.

Clima en todo el país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Clima en todo el país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

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En la provincia de Buenos Aires, fuera del AMBA, se esperan condiciones similares, con nubosidad variable, bancos de niebla en algunos sectores durante la mañana y máximas cercanas a los 15°C. En Córdoba, San Luis y La Pampa las temperaturas rondarán entre los 16°C y 20°C, sin pronóstico de lluvias.

La Patagonia continuará siendo la región más fría del país. Se aguardan máximas de entre 1°C y 13°C, con temperaturas bajo cero en Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde las mínimas podrían descender hasta los -3°C. Además, el cielo permanecerá mayormente nublado en gran parte del sur, con algunas nevadas aisladas sobre el extremo austral.

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