Clima en el AMBA: cuál es el pronóstico para este sábado 25 de julio

Clima en todo el país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En la provincia de Buenos Aires, fuera del AMBA, se esperan condiciones similares, con nubosidad variable, bancos de niebla en algunos sectores durante la mañana y máximas cercanas a los 15°C. En Córdoba, San Luis y La Pampa las temperaturas rondarán entre los 16°C y 20°C, sin pronóstico de lluvias.

La Patagonia continuará siendo la región más fría del país. Se aguardan máximas de entre 1°C y 13°C, con temperaturas bajo cero en Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde las mínimas podrían descender hasta los -3°C. Además, el cielo permanecerá mayormente nublado en gran parte del sur, con algunas nevadas aisladas sobre el extremo austral.