El tiempo en el AMBA para este jueves 23 de julio

El SMN anticipa para este jueves una jornada fresca, pero sin lluvias, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 23 de julio la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día y sin probabilidades de lluvias. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima alcanzará los 13°C.
Para el viernes se espera un aumento de la nubosidad y condiciones inestables hacia la tarde. El cielo estará mayormente nublado y existe entre probabilidad de lluvias aisladas durante la segunda mitad de la jornada. La temperatura oscilará entre los 11°C y los 15°C.
El sábado regresará el tiempo estable, aunque con presencia de bancos de niebla durante la mañana. Luego el cielo permanecerá parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 16°C.
En el NOA, el tiempo se presentará con nubosidad variable y algunos períodos de sol. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 15°C y 18°C, con ambiente fresco por la mañana y sin lluvias significativas.
En el NEA, el cielo estará parcialmente nublado, aunque algunas zonas de Misiones y Corrientes podrían registrar bancos de niebla durante las primeras horas del día. Las máximas se ubicarán entre los 18°C y 20°C, con condiciones estables.
En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires, predominará el cielo parcialmente nublado. Se esperan temperaturas frescas, con máximas de entre 12°C y 15°C. Solo el sur bonaerense podría registrar lluvias aisladas, mientras que en algunos sectores del centro del país podrían formarse neblinas matinales. En Mendoza, San Juan y La Rioja el panorama será estable, con nubosidad variable y ambiente frío durante las primeras horas del día. Las temperaturas máximas rondarán entre los 13°C y 14°C, mientras que las mínimas estarán entre los 5°C y 8°C.
En la Patagonia, el frío continuará siendo protagonista. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se prevén temperaturas mínimas extremas, con registros de hasta -16°C en el sur santacruceño y máximas que apenas alcanzarán entre 0°C y 3°C. Además, se esperan nevadas sobre Tierra del Fuego y sectores del extremo sur, mientras que el resto de la región tendrá nubosidad variable y ambiente muy frío.
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