El tiempo en el AMBA para este jueves 23 de julio

En el NEA, el cielo estará parcialmente nublado, aunque algunas zonas de Misiones y Corrientes podrían registrar bancos de niebla durante las primeras horas del día. Las máximas se ubicarán entre los 18°C y 20°C, con condiciones estables.

En la región centro, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y gran parte de Buenos Aires, predominará el cielo parcialmente nublado. Se esperan temperaturas frescas, con máximas de entre 12°C y 15°C. Solo el sur bonaerense podría registrar lluvias aisladas, mientras que en algunos sectores del centro del país podrían formarse neblinas matinales. En Mendoza, San Juan y La Rioja el panorama será estable, con nubosidad variable y ambiente frío durante las primeras horas del día. Las temperaturas máximas rondarán entre los 13°C y 14°C, mientras que las mínimas estarán entre los 5°C y 8°C.

En la Patagonia, el frío continuará siendo protagonista. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se prevén temperaturas mínimas extremas, con registros de hasta -16°C en el sur santacruceño y máximas que apenas alcanzarán entre 0°C y 3°C. Además, se esperan nevadas sobre Tierra del Fuego y sectores del extremo sur, mientras que el resto de la región tendrá nubosidad variable y ambiente muy frío.