El Niño: advertencias del Gobierno para saber cómo actuar ante una alerta meteorológica

Las lluvias intensas y las crecidas de ríos como consecuencia de este fenómeno climático pueden provocar inundaciones en distintas zonas del país. Conocer los niveles de alerta y las recomendaciones oficiales es clave para prevenir riesgos y saber qué hacer ante una emergencia.
Ante la posibilidad de tormentas fuertes, precipitaciones abundantes y crecidas de ríos, por el fenómeno climático El Niño, la Agencia Federal de Emergencias articula acciones con las provincias mediante el Plan de Coordinación Federal ENOS. El objetivo es anticipar escenarios de riesgo y organizar los recursos necesarios frente a eventuales emergencias.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publica alertas meteorológicas con hasta 72 horas de anticipación, que se actualizan de manera permanente. Para conocer los avisos vigentes en cada zona, se puede ingresar al sitio oficial: smn.gob.ar/alertas.
El sistema del SMN contempla tres niveles de advertencia, que indican la gravedad de los fenómenos previstos y las precauciones que debe tomar la población.
Alerta amarilla: pueden producirse fenómenos meteorológicos capaces de causar daños. Es importante mantenerse informado y adoptar medidas preventivas.
Alerta naranja: se pronostican condiciones peligrosas, por lo que se recomienda extremar los cuidados y respetar las indicaciones oficiales.
Alerta roja: se esperan fenómenos excepcionales que podrían desencadenar emergencias o desastres. En estos casos, es fundamental seguir las instrucciones de las autoridades.
Frente a un episodio de precipitaciones fuertes o tormentas, las recomendaciones oficiales apuntan a reducir la exposición al peligro y evitar desplazamientos innecesarios.
Revisá las alertas meteorológicas y las recomendaciones correspondientes a tu localidad.
Permanecé en espacios cerrados y seguros mientras dure la tormenta.
No circules por calles, rutas o caminos inundados.
Mantenete alejado de ríos, arroyos y sectores propensos a inundaciones.
Identificá con anticipación los lugares seguros y las posibles vías de evacuación.
Cumplí las indicaciones de Protección Civil de tu jurisdicción.
Ante cualquier advertencia, la recomendación central es consultar los canales oficiales y respetar las instrucciones de las autoridades locales. La prevención y la información actualizada son fundamentales para reducir los riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos.
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