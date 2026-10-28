El Niño: advertencias del Gobierno para saber cómo actuar ante una alerta meteorológica

Las lluvias intensas y las crecidas de ríos como consecuencia de este fenómeno climático pueden provocar inundaciones en distintas zonas del país. Conocer los niveles de alerta y las recomendaciones oficiales es clave para prevenir riesgos y saber qué hacer ante una emergencia.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, precipitaciones abundantes y crecidas de ríos, por el fenómeno climático El Niño, la Agencia Federal de Emergencias articula acciones con las provincias mediante el Plan de Coordinación Federal ENOS. El objetivo es anticipar escenarios de riesgo y organizar los recursos necesarios frente a eventuales emergencias.