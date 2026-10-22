Fenómeno de El Niño: el río Paraná rompió el terraplén para contener el agua en una ciudad turística

La avance de las aguas provocó inundaciones en la zona urbana de Paso de la Patria. Allí, el río Paraná sigue en ascenso y se encuentra a 7,79 metros de altura.
La ciudad correntina de Paso de la Patria vive una situación crítica, debido a la creciente del río Paraná. En las últimas horas, el agua rompió el terraplén y provocó inundaciones en la zona urbana donde los barrios Don Julián, La Isla y Pescadores son los más afectados.
Empujado por el fenómeno El Niño, el Paraná continúa su ascenso y se encuentra 7,79 metros de altura, según los registros de la Prefectura Naval Argentina. Esa marca superó los registros de anegamientos previos en esta ciudad turística de la provincia, a la que llegan pescadores de todo el país en busca del dorado.
La crecida transformó por completo la postal ribereña. El tradicional anfiteatro Pinín Palma quedó virtualmente sumergido, con sus gradas tapadas casi en su totalidad. Los juegos infantiles de la costanera fueron tapados por el agua y la Isla de los Pájaros desapareció de la superficie.
"Cuando viene la creciente no se la puede parar. Esta es como la del 83. En esa época esta zona quedó bajo el agua, y ahora dicen que esta va a ser peor", comentó una de las habitantes de la ciudad en declaraciones al diario La Nación.
La emergencia hídrica resulta un golpe duro para el motor económico de Paso de la Patria. La pesca deportiva se encuentra paralizada, mientras que en los hoteles, cabañas y empresas prestadoras de servicios advierten sobre una caída de visitantes en plena temporada alta.
La crecida de los ríos Paraná y Uruguay, impulsadas por las lluvias en Brasil, provocaron este jueves que más de diez puertos del Litoral argentino superaran las marcas de alerta y evacuación.
De acuerdo con el reporte oficial de Prefectura, los puntos más comprometidos son las terminales portuarias de Puerto Iguazú (Misiones); Itatí, Paso de la Patria y Paso de los Libres (Corrientes); Barranqueras e Isla del Cerrito (Chaco); Las Palmas (Formosa); Reconquista y San Javier (Santa Fe); Concordia, La Paz y Victoria (Entre Ríos).
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