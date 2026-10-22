Fenómeno de El Niño: el río Paraná rompió el terraplén para contener el agua en una ciudad turística

La emergencia hídrica resulta un golpe duro para el motor económico de Paso de la Patria. La pesca deportiva se encuentra paralizada, mientras que en los hoteles, cabañas y empresas prestadoras de servicios advierten sobre una caída de visitantes en plena temporada alta.

Fenómeno El Niño: alerta en más de diez puertos del Litoral

La crecida de los ríos Paraná y Uruguay, impulsadas por las lluvias en Brasil, provocaron este jueves que más de diez puertos del Litoral argentino superaran las marcas de alerta y evacuación.

De acuerdo con el reporte oficial de Prefectura, los puntos más comprometidos son las terminales portuarias de Puerto Iguazú (Misiones); Itatí, Paso de la Patria y Paso de los Libres (Corrientes); Barranqueras e Isla del Cerrito (Chaco); Las Palmas (Formosa); Reconquista y San Javier (Santa Fe); Concordia, La Paz y Victoria (Entre Ríos).