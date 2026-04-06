El SMN alerta por lluvias, granizo y fuertes vientos hasta el miércoles en AMBA y varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas intensas, ráfagas y acumulados elevados que afectarán a la Ciudad de Buenos Aires, alrededores y gran parte del norte del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por lluvias, posible caída de granizo y fuertes vientos que afectarán a distintas regiones del país entre este martes y el miércoles. El fenómeno impactará con mayor intensidad en el AMBA, la provincia de Buenos Aires y amplias zonas del norte argentino.
Para este martes, las advertencias alcanzan a gran parte del territorio bonaerense, además de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa y sectores de Jujuy y Santiago del Estero. Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 75 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma puntual y tormentas localmente fuertes.
En paralelo, se esperan ráfagas intensas en la provincia de Buenos Aires, con vientos del sector sur que podrían alcanzar velocidades de entre 35 y 50 km/h, con picos que superarían los 70 km/h. Estas condiciones estarán asociadas a un sistema de inestabilidad que también provocará un descenso de la temperatura en la región.
El fenómeno está vinculado a un proceso de ciclogénesis, es decir, la formación de un sistema de baja presión que potencia las lluvias persistentes y los vientos fuertes. Este escenario ya comenzó a desarrollarse y se mantendría activo durante al menos 48 horas, con el período más intenso entre la noche del lunes y la mañana del martes.
Según el pronóstico oficial, las condiciones comenzarían a mejorar de forma gradual hacia la madrugada del miércoles, aunque el cielo se mantendría mayormente nublado. Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan volar y mantenerse informados ante posibles actualizaciones del alerta.