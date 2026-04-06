El SMN alerta por lluvias, granizo y fuertes vientos hasta el miércoles en AMBA y varias provincias

smn caba El pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires (Imagen: SMN).

El fenómeno está vinculado a un proceso de ciclogénesis, es decir, la formación de un sistema de baja presión que potencia las lluvias persistentes y los vientos fuertes. Este escenario ya comenzó a desarrollarse y se mantendría activo durante al menos 48 horas, con el período más intenso entre la noche del lunes y la mañana del martes.