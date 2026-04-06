La mitad de la población ocupada ganaba menos de $ 800.000 a finales del año pasado

En tanto, el 50% de los hogares reunían $ 1,48 millones, contra una canasta de $ 1,3 millones para no caer por debajo de la línea de la pobreza
A finales del año pasado, el 50% de las personas que tenían algún trabajo reunía menos de 800.000 pesos al mes, 30% más que a finales del 2024, en línea con la suba de la inflación, según informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)
Este nivel de ingresos se alcanzó en medio de un crecimiento del 4,4% de la actividad económica, y que la desocupación aumentara al 7,5%, con una pérdida de 100.000 empleos registrados.
Además, para el Indec, el 10% “más rico” de los ocupados eran aquellos que ganaban más de $ 2,0 millones
En tanto, los ingresos totales del 50 % de las familias ascendían a $ 1,48 millones, lo que los ubicaba por encima del nivel de la pobreza, que era de $ 1,3 millones. Esto permitió una fuerte baja de la tasa de pobreza al 28,2 % a finales del segundo semestre del 2025, por debajo del 38,1% de igual período del 2024, y del 31,6% del primer semestre del año pasado.
Sin embargo, el especialista de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, consideró que "La pobreza no baja en el bolsillo de la gente" .
"Una familia puede haber salido de la pobreza en términos estadísticos, pero después de pagar luz, gas, transporte o comunicaciones, le queda menos dinero que antes”, dijo Salvia, del Observatorio Social de la UCA.
Otro dato no menor es que la distribución del Ingreso mejoró respecto al año pasado. . El Indec dio cuenta del Coeficiente de Gini, que tiene a “0” como mayor nivel de equidad, y “1” el de desigualdad. A finales del año pasado alcanzaba a 0,430 puntos, contra el 0,435 de octubre-diciembre del 2024.
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