La mitad de la población ocupada ganaba menos de $ 800.000 a finales del año pasado

Sin embargo, el especialista de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, consideró que "La pobreza no baja en el bolsillo de la gente" .

"Una familia puede haber salido de la pobreza en términos estadísticos, pero después de pagar luz, gas, transporte o comunicaciones, le queda menos dinero que antes”, dijo Salvia, del Observatorio Social de la UCA.

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Otro dato no menor es que la distribución del Ingreso mejoró respecto al año pasado. . El Indec dio cuenta del Coeficiente de Gini, que tiene a “0” como mayor nivel de equidad, y “1” el de desigualdad. A finales del año pasado alcanzaba a 0,430 puntos, contra el 0,435 de octubre-diciembre del 2024.