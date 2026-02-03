El tiempo en AMBA: calor extremo y algunos chaparrones aislados

Ya el miércoles, el panorama se mantendrá estable, con cielo ligeramente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 23°C y los 33°C, nuevamente con viento del sureste.

image

Recién el jueves se viene el alivio de la lluvia. Será otro día caluroso en el AMBA, con una mínima de 23°C y una máxima de 33°C, pero con pronóstico de lluvias durante todo el día, con viento del sur acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada muy calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 35°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad, con el cielo parcialmente nublado en distintos sectores de la región durante el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 31°C y 36°C. Se prevén momentos de nubosidad variable. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones muy calurosas, con marcas entre 28°C y 35°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.

image

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 33°C y 36°C. Habrá períodos de cielo nublado, algunas lluvias aisladas durante el dia, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 10°C y 17°C. Se espera nubosidad variable y posibles precipitaciones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.