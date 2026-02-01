El tiempo en el AMBA: este domingo tendrá buen clima y subirá la temperatura

El lunes también tendrá buen tiempo. Se espera un comienzo de semana con cielo parcialmente nublado en la mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche; y temperaturas que serán de entre 23 y 34 grados. El martes, en tanto, se anticipa con cielo mayormente nublado y el termómetro llegará a los 33ºC.

Alerta por calor extremo: cuáles son las provincias afectadas

El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas del país en el inicio de febrero. Por eso, el SMN lanzó para este domingo un nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas en distintos distritos. El aviso rige para las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones. El alerta sube a naranja en regiones de Neuquén, Río Negro y Chubut. Y trepa a nivel rojo en zonas de La Pampa, Neuquén y Río Negro.

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del organismo oficial. Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

A su vez, el SMN dispuso un alerta amarillo por tormentas fuertes en Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

oladecalor31denero

Las recomendaciones del SMN por calor extremo