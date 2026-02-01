Clima |

El tiempo en el AMBA: este domingo tendrá buen clima y subirá la temperatura

El fin de semana concluirá con una jornada de cielo nublado y marcas térmicas que rondarán entre los 22 grados de mínima y 31 de máxima. El SMN emitió alertas por calor y tormentas fuertes en distintas regiones del país.

Este domingo se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con buenas condiciones climáticas y temperaturas en ascenso. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana concluirá con una jornada de cielo nublado y marcas térmicas que rondarán entre los 22 grados de mínima y 31 de máxima.

El lunes también tendrá buen tiempo. Se espera un comienzo de semana con cielo parcialmente nublado en la mañana, y mayormente nublado en la tarde y noche; y temperaturas que serán de entre 23 y 34 grados. El martes, en tanto, se anticipa con cielo mayormente nublado y el termómetro llegará a los 33ºC.

Alerta por calor extremo: cuáles son las provincias afectadas

El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas del país en el inicio de febrero. Por eso, el SMN lanzó para este domingo un nuevo alerta amarillo por temperaturas extremas en distintos distritos. El aviso rige para las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Misiones. El alerta sube a naranja en regiones de Neuquén, Río Negro y Chubut. Y trepa a nivel rojo en zonas de La Pampa, Neuquén y Río Negro.

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del organismo oficial. Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

A su vez, el SMN dispuso un alerta amarillo por tormentas fuertes en Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

oladecalor31denero

Las recomendaciones del SMN por calor extremo

  • Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.
  • Evitar comidas muy abundantes.
  • Ingerir verduras y frutas.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo.

