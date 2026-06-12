El tiempo en el AMBA para este viernes 12 de junio

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las neblinas matinales y el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas estarán entre los 17°C y los 18°C.Por su parte, Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja presentarán condiciones estables, con nubosidad variable y algunos períodos de sol. Las máximas se ubicarán entre los 16°C y los 17°C.

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La región del Litoral mantendrá abundante nubosidad y nieblas durante las primeras horas del día, con temperaturas agradables para la época y máximas cercanas a los 20°C.

El sur del país continuará siendo la región más fría. En sectores de la Patagonia, especialmente Santa Cruz y Tierra del Fuego, se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 2°C y los 4°C.