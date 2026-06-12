El tiempo en el AMBA para este viernes 12 de junio

El SMN anticipa para este jueves una jornada sin lluvias y con neblina en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 12 de junio se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con neblinas durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde. No se esperan precipitaciones y las condiciones se mantendrán estables. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima alcanzará los 17°C.
Para el sábado se prevé una jornada más inestable. La mañana comenzará con cielo mayormente nublado y algunas mejoras temporarias, pero hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de lluvias y chaparrones. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y los 14°C.
Ya para el domingo l SMN anticipa cielo algo nublado durante la mañana y condiciones soleadas hacia la tarde y la noche. No se esperan lluvias, pero sí un marcado descenso de la temperatura: la mínima será de 4°C, mientras que la máxima alcanzará los 10°C.
En el NOA y el NEA se registrarán bancos de niebla y neblinas durante gran parte de la jornada, especialmente en sectores de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy. Las temperaturas máximas rondarán entre los 20°C.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las neblinas matinales y el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas estarán entre los 17°C y los 18°C.Por su parte, Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja presentarán condiciones estables, con nubosidad variable y algunos períodos de sol. Las máximas se ubicarán entre los 16°C y los 17°C.
La región del Litoral mantendrá abundante nubosidad y nieblas durante las primeras horas del día, con temperaturas agradables para la época y máximas cercanas a los 20°C.
El sur del país continuará siendo la región más fría. En sectores de la Patagonia, especialmente Santa Cruz y Tierra del Fuego, se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 2°C y los 4°C.