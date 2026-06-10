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El tiempo en el AMBA para este miercoles 10 de junio

El SMN anticipa para este miércoles una jornada con posibles lluvias y con neblina en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 10 de junio se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con neblina por la mañana, posibles lluvias por la tarde noche y un 95% de humedad. La mínima prevista es de 10°C y, la máxima, de 16°C.

Para el jueves se prevé un cielo parcialmente nublado, con el Sol volviéndose ver en la ciudad, y sin posibilidades de lluvias. Las marcas térmicas oscilarán entre los 10°C y los 18°C.

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Ya para el viernes con cielo parcialmente nublado y neblina, con temperaturas similares y con baja posibilidad de lluvia. La mínima será de C y la máxima de 18°C.

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Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada, la temperatura máxima que superará los 22°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con lluvias y con neblina durante todo el día.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo similar respecto del norte, con máximas entre 15°C y 19°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, con neblina. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas, con marcas de entre 14°C y 17°C. Predominará el cielo parcialmente nublado y neblina en la región.

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La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 22°C. Habrá períodos ventosos, con neblina durante todo el día, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas de entre 2°C y 6°C . Se espera nubosidad variable y nieve durante todo el día en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego

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