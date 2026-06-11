El tiempo en el AMBA para este jueves 11 de junio

El SMN anticipa para este jueves una jornada sin posibles lluvias y con neblina en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 11 de junio se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con neblinas durante la mañana y cielo parcialmente nublado hacia la tarde. No se esperan precipitaciones y las condiciones se mantendrán estables. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 17°C.
Para el viernes se prevé una jornada similar, con bancos de niebla durante las primeras horas y cielo parcialmente nublado por la tarde. No hay probabilidades de lluvia y las temperaturas oscilarán entre los 8°C y los 17°C.
Ya para el sábado aumentará la inestabilidad. El SMN anticipa lluvias aisladas durante gran parte del día, con probabilidades de lluvias durante la mañana, el resto del día parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 9°C y la máxima de 13°C.
En el NOA y el NEA se espera una jornada marcada por lluvias y tormentas aisladas con una máxima de 19°C, , especialmente en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las neblinas matinales y el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas estarán entre los 16°C y los 18°C. Por su parte, Mendoza, San Juan y La Rioja presentarán condiciones estables, con bancos de niebla en algunos sectores y cielo parcialmente nublado. Las máximas se ubicarán entre los 14°C y los 17°C.
La región del Litoral registrará temperaturas agradables para la época, con máximas cercanas a los 18°C y abundante nubosidad. En algunas zonas podrían registrarse lluvias aisladas durante la jornada.
El sur del país continuará siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve, con temperaturas máximas de entre 3°C y 7°C.