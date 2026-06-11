El tiempo en el AMBA para este jueves 11 de junio

Clima en el resto del país

En el NOA y el NEA se espera una jornada marcada por lluvias y tormentas aisladas con una máxima de 19°C, , especialmente en Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta y Jujuy.

En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán las neblinas matinales y el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas estarán entre los 16°C y los 18°C. Por su parte, Mendoza, San Juan y La Rioja presentarán condiciones estables, con bancos de niebla en algunos sectores y cielo parcialmente nublado. Las máximas se ubicarán entre los 14°C y los 17°C.

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La región del Litoral registrará temperaturas agradables para la época, con máximas cercanas a los 18°C y abundante nubosidad. En algunas zonas podrían registrarse lluvias aisladas durante la jornada.

El sur del país continuará siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve, con temperaturas máximas de entre 3°C y 7°C.