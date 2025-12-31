Año Nuevo en el AMBA: cómo funcionan los servicios de transporte, bancos, entidades públicas y hospitales

Administración pública

Este miércoles 31 de diciembre habrá asueto administrativo para los trabajadores del Estado nacional. Las dependencias públicas no prestarán atención durante esas jornadas, retomando su funcionamiento habitual en los días siguientes.

Bancos y entidades financieras

El Banco Central dispuso asueto para su personal este 31 de diciembre e invitó a las entidades financieras a adherir a la medida, algo que suele ocurrir en estas fechas. Las sucursales bancarias no brindarán atención presencial.

Las jornadas sin atención en bancos serán:

Miércoles 31 de diciembre (asueto)

Jueves 1° de enero (feriado nacional por Año Nuevo)

Por este motivo, se recomendó a los clientes anticipar trámites presenciales. Los servicios digitales y electrónicos funcionarán con normalidad.

Hospitales y SAME

Respecto a las Guardias de los hospitales y Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), operaran con normalidad, atendiendo cualquier situación de urgencia como siempre ocurre. Los consultorios externos, los vacunatorios, los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs) y los Centros Médicos Ambulatorios de Referencia (CEMAR) estarán cerrados.

Sector privado

En el ámbito privado, el 31 de diciembre sigue siendo laborable. Cada empleador definirá si otorga o no la jornada libre. En caso de trabajar esos días, no corresponde el pago doble, ya que no se trata de feriados nacionales, a diferencia del 1 de enero.

Supermercados y comercios

El miércoles 31 de diciembre, varios supermercados funcionarán con horarios reducidos. En tanto, el jueves 1° de enero algunas cadenas ya anticiparon que mantendrán sus sucursales cerradas. Se recomienda a los consumidores consultar previamente los horarios a través de los canales oficiales de cada empresa.

Recolección de residuos

El miércoles 31 de diciembre no habrá recolección de basura. Las autoridades solicitaron a los vecinos no sacar los residuos ese día. El servicio se restablecerá con normalidad el jueves 1° de enero, en los horarios habituales.

Transporte público en el AMBA

Los servicios de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires operarán con cronogramas especiales durante las fiestas.

Subtes y Premetro

El miércoles 31 de diciembre, las líneas A, B, C, D, E, H y el Premetro funcionarán desde las 6.00 hasta las 21.00 o 22.00 según el horario de la última formacón de cada línea.

El jueves 1° de enero, el servicio operará con el esquema habitual de domingos y feriados.

Trenes

El miércoles 31, los trenes circularán con horarios de sábado.

El jueves 1°, el servicio se ajustará al cronograma de feriados y domingos, con frecuencias reducidas.

Colectivos

Durante la "noche vieja", las frecuencias se reducirán de manera progresiva según cada empresa.

En Año Nuevo, los colectivos funcionarán con el esquema de feriados y domingos, con menor cantidad de unidades.

Taxis y remises

El servicio dependerá de cada empresa o sindicato, aunque se prevé una baja significativa en la disponibilidad de vehículos, especialmente durante las primeras horas de los festejos.