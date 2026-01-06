Clima |

Clima en Buenos Aires: pronóstico para este martes 6 de enero

Según el Servicio Meteorológico Nacional, vuelve el calor en CABA y el conurbano. Así estará el tiempo hoy.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 5 de enero se presenta con una jornada agradable en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 21°C y la máxima alcanzará los 31°C, despejado por la noche.

Para el martes, se espera una leve suba de la temperatura en el AMBA. La mínima será de 19°C y la máxima de 28°C, con algunos chaparrones y lluvias por la tarde a partir del mediodía, viento del sur, acompañado por ráfagas a lo largo de la jornada.

image

Clima en el resto del país

En el NOA y NEA, se espera una jornada muy calurosa, con temperaturas máximas que no superan los 35°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad, con el cielo parcialmente nublado en distintos sectores de la región.

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 26°C y 34°C. Se prevén momentos de nubosidad variable. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones de baja de la temperatura, con marcas entre 28°C y 34°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan áreas de inestabilidad en sectores puntuales.

image

La región Litoral también atravesará una jornada con temperaturas estable, con máximas cercanas a los 32°C y 34°C. Habrá períodos de cielo nublado y probabilidad de tormentas, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 13°C y 20°C. Se espera nubosidad variable y posibles precipitaciones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

