Temporal en el AMBA: inundaciones, demoras y más de 11 mil usuarios sin luz

Además, el paso constante de autos y camiones generó oleaje sobre las calles inundadas, obligando a conductores y peatones a extremar precauciones.

Con el correr de las horas, el frente de tormenta se desplazó hacia el sur del AMBA. Mientras que en la zona norte y gran parte de la Ciudad las lluvias comenzaron a ceder, el área más afectada pasó a ser el corredor Ezeiza–Berazategui, donde persistían las precipitaciones más intensas.

Uno de los factores clave fue la intensidad del fenómeno: en barrios como Palermo y Belgrano llovió en pocas horas más que en todo el promedio mensual de abril, lo que provocó anegamientos, aunque en esos sectores el agua drenó con mayor rapidez.

El temporal también generó incidentes viales. En la Autopista del Oeste, a la altura de El Palomar, se produjo un choque múltiple entre tres vehículos, aunque sin heridos. A su vez, en la avenida General Paz, a la altura de Cabildo en sentido hacia Lugones, se registraron demoras por otro incidente.

En tanto, la Panamericana presentaba tránsito intenso en dirección a la Ciudad, en medio de un contexto general de circulación complicada en los principales accesos.

En cuanto al servicio eléctrico, 2.739 usuarios de la empresa Edenor permanecen sin luz como consecuencia del temporal.

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Por su parte, otros 7.006 clientes de Edesur continúan afectados por cortes en el suministro, principalmente en distintas zonas del sur del conurbano y la Ciudad.

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Frente a este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo por lluvias intensas, que abarca a la Ciudad y a varios distritos del conurbano, como Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Tigre, San Isidro y Vicente López, entre otros.