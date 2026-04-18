Superclásico: los 11 que preparan Eduardo Coudet y Claudio Úbeda para el choque en el Monumental

El Millonario y el Xeneize afrontarán un duelo que puede marcar un punto de inflexión en su semestre. Ambos equipos llegan con rachas invictas y en pleno crecimiento futbolístico.
River Plate y Boca Juniors volverán a verse las caras este domingo 19 de abril en el Monumental, en una nueva edición del Superclásico del duelo que paraliza al país y concentra la atención del continente. El encuentro comenzará a las 17 y podrá verse por ESPN Premium, en un contexto que encuentra a ambos equipos en alza, con rachas positivas y una evolución marcada en su funcionamiento colectivo.
El cruce llega con varios condimentos que lo vuelven especialmente atractivo. Por un lado, los dos equipos atraviesan presentes futbolísticos en crecimiento, con estructuras cada vez más consolidadas. Y por el otro, las ausencias obligadas generan ajustes que pueden influir directamente en el desarrollo del juego, especialmente en sectores clave como el mediocampo. A esto se suma un factor no menor: la presencia de arqueros jóvenes en un escenario de máxima exigencia, además del estado del campo de juego, que también podría incidir en el ritmo del partido.
En términos de rendimiento, Boca arrastra un invicto de 12 partidos, con una mejora sostenida desde lo colectivo y mayor solidez a partir de su nueva estructura en la mitad de la cancha. River, por su parte, también muestra una evolución clara desde la llegada de Eduardo Coudet: suma nueve encuentros sin derrotas, con una marcada solidez defensiva y mayor eficacia ofensiva, lo que le permitió encontrar una identidad competitiva.
En este contexto, el Superclásico no sólo pondrá en juego el orgullo, sino que también puede significar un punto de inflexión en el semestre para ambos planteles.
En Boca, Claudio Úbeda parece haber encontrado una base sólida y no piensa tocar demasiado. La única modificación obligada será en el arco: ante la grave lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Leandro Brey será el encargado de defender los tres palos. El juvenil tendrá nada menos que su debut en un Superclásico. Más allá de ese cambio, el DT apostará por los mismos nombres que vienen de golear en la Copa Libertadores y sostienen una racha positiva.
La probable formación de Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
Del lado de River, el panorama presenta algo más de incertidumbre. Eduardo Coudet aún no confirmó el equipo y mantiene al menos dos dudas clave. La primera está en el mediocampo, donde el juvenil Juan Cruz Meza aparece como principal candidato para reemplazar a Fausto Vera, lesionado en el último compromiso por la Copa Sudamericana. De concretarse, sería un debut de alto impacto para el joven volante.
La otra incógnita está en el ataque, donde Ian Subiabre y Kendry Páez compiten por un lugar para acompañar a Facundo Colidio y Sebastián Driussi, quienes tienen su presencia prácticamente asegurada. El ecuatoriano suma puntos tras un buen ingreso reciente, mientras que el juvenil surgido del club viene siendo titular pero sin terminar de consolidarse.
La posible formación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
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