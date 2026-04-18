Superclásico: los 11 que preparan Eduardo Coudet y Claudio Úbeda para el choque en el Monumental

El xeneize con una base consolidada y un cambio obligado en el arco

En Boca, Claudio Úbeda parece haber encontrado una base sólida y no piensa tocar demasiado. La única modificación obligada será en el arco: ante la grave lesión de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, Leandro Brey será el encargado de defender los tres palos. El juvenil tendrá nada menos que su debut en un Superclásico. Más allá de ese cambio, el DT apostará por los mismos nombres que vienen de golear en la Copa Libertadores y sostienen una racha positiva.

brey.jpg Leandro Brey será titular en Boca y tendrá su debut en un Superclásico tras la lesión de Agustín Marchesín.

La probable formación de Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

El millonario, con dudas en el mediocampo y el ataque

Del lado de River, el panorama presenta algo más de incertidumbre. Eduardo Coudet aún no confirmó el equipo y mantiene al menos dos dudas clave. La primera está en el mediocampo, donde el juvenil Juan Cruz Meza aparece como principal candidato para reemplazar a Fausto Vera, lesionado en el último compromiso por la Copa Sudamericana. De concretarse, sería un debut de alto impacto para el joven volante.

La otra incógnita está en el ataque, donde Ian Subiabre y Kendry Páez compiten por un lugar para acompañar a Facundo Colidio y Sebastián Driussi, quienes tienen su presencia prácticamente asegurada. El ecuatoriano suma puntos tras un buen ingreso reciente, mientras que el juvenil surgido del club viene siendo titular pero sin terminar de consolidarse.

river River define su equipo con algunas dudas en el mediocampo y el ataque de cara al duelo ante Boca en el Monumental.

La posible formación de River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi.